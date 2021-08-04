التعليم العالى تنشر الارشادات العامة التي يجب إتباعها لأداء اختبارات القدرات للالتحاق...

نشرت وزارة التعليم العالى الارشادات العامة التي يجب إتباعها لأداء اختبارات القدرات التي يُشترط أدائها للالتحاق ببعض الكليات :-

1. ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

2. إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

3. التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

4. الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

5. يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

6. غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

7. ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير الرقمية.