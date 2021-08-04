وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعاً مع محافظ القاهرة ونوابه ورؤساء الأحياء بمقر...

شعراوى : تحسين مستوى النظافة بالعاصمة عاملاً أساسياً لتقييم القيادات ومعندناش وقت يضيع وهنحاسب المقصرين ونكافئ المتميزين

عبدالعال : الدولة وفرت الدعم المالى والمعدات الجديدة لهيئة النظافة وعلينا العمل على مدار اليوم لتحقيق رضا المواطن عن النظافة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر المحافظة ، وذلك بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء محمد حنفى سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية واللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء بالقاهرة .

وفى بداية اللقاء رحب اللواء خالد عبدالعال بزيارة وزير التنمية المحلية لمقر المحافظة ، لمتابعة عدداً من الملفات المهمة التي تهم المواطنين بالمحافظة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك العديد من الملفات اليومية المهمة التي يتابعها نواب محافظ القاهرة و رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة في ظل التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء ، إلا إنه لابد أن يتم متابعة كافة الملفات في نفس التوقيت وعلى رأسها ملف النظافة .

و شدد اللواء محمود شعراوى ، على الأهمية التي توليها وزارة التنمية المحلية والحكومة لإحداث تغيير ملحوظ وسريع في مستوى النظافة بجميع أحياء ومناطق العاصمة خاصة بعد الدعم الذى تقدمه الدولة لمنظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة وإنشاء عدد من المحطات الوسيطة للمخلفات ومشروعات البنية التحتية الأساسية ودعم الهيئة المحافظة بالمعدات والالات الجديدة والتعاقد مع شركتي "انفيرو ماستر" و " ارتقاء " للخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة الشوارع والمرافق العامة فى المنطقتين الشرقية والغربية ، بالإضافة إلى بذل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لأقصى جهودها لتحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وأكد " شعراوى "على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين نواب محافظ القاهرة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ورؤساء الأحياء من جانب ومع شركتي "انفيرو ماستر" و " ارتقاء " من جانب آخر ليشعر المواطن بالقاهرة خلال تحركه في الشارع بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة بما يحقق رضاه عن تلك الخدمة المهمة.

وتابع وزير التنمية المحلية : معندناش وقت يضيع وعايزين الناس تحس بتحقيق إنجاز على مستوى هذا الملف المهم الذى يتابعه السيد رئيس الجمهورية بصورة مستمرة لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع .

وطالب " شعراوى " رؤساء الأحياء بضرورة مساعدة المواطنين وتوفير صناديق قمامة لهم لعدم إلقاء المخلفات في الشارع ، ورفع التراكمات اليومية من القمامة على مدار اليوم في جميع الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وإعادة الشكل الجمالي والحضارى لشوارع العاصمة .

وقال اللواء محمود شعراوى أن تحسين خدمة النظافة في جميع أحياء محافظة القاهرة سيكون عاملاً أساسياً في تقييم رؤساء الأحياء بالمحافظة خلال شهر أغسطس الجاري ، لافتاً إلى أنه سيتم مجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين فيما يخص متابعة هذا الملف المهم ، خاصة وأن الوزارة والمحافظة تختار قيادات تنفيذية على مستوى متميز للقاهرة ولابد أن يعمل الجميع جاهداً لحل تلك المشكلة بإعتبارنا جميعاً فريق عمل واحد لأن العاصمة هي وجهة مصر أمام جميع زوارها من مختلف دول العالم .

وطالب الوزير ، رؤساء الأحياء بضرورة البحث عن أفكار جديدة وغير تقليدية لدعم جهود الدولة في حل تلك المشكلة والتواصل والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وبعض شركات القطاع الخاص الموجودة في كل حي لتقديم الدعم لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة مثلما يتم في بعض المحافظات المصرية من توفير صناديق لجمع المخلفات بدلاً من إلقاءها في الشارع .

وشدد " شعراوى " على ضرورة المواجهة الحاسمة للسيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم في أي منطقة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور ، مطالباً رؤساء الأحياء بضرورة القيام بجولات ميدانية على مدار اليوم في نطاق عمل الحى للسيطرة على أي مخالفات فيما يخص ملف النظافة .. قائلا" إنزلوا الشارع وسط الناس وشوفوا مشاكلهم وشكواهم وعايزين نحلها بسرعة " .

وأعرب شعراوى عن استعداده لتقديم كل الدعم للمحافظة خلال الفترة الحالية والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات المعنية بملف المخلفات .

وأكد اللواء محمود شعراوى ، على أهمية المنافسة القوية بين العاملين فى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وشركتى " ارتقاء " و"انفايروماستر " فيما يخص مستوى النظافة بالمناطق التي تعمل بها الهيئة والشركات خاصة بعد استغلال جميع الكوارد البشرية الموجودة بالهيئة وإعادة توزيع العاملين والمعدات والآلات على الأحياء .

كما حرص وزير التنمية المحلية على التحدث خلال الاجتماع عن عدد آخر من الملفات المهمة التي تهم المواطنين للعمل على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها ، مؤكداً " مفيش مشاكل بلا حل ولكن المهم يكون عندنا رغبة وإرادة حقيقية للبحث عن حل لتلك المشكلة والتيسير على المواطنين .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها باعتبارها عاصمة الدولة وواجهتها .

وأضاف محافظ القاهرة أن جهود الدولة لرفع مستوى النظافة بالقاهرة كانت كبيرة حيث تم توفير الدعم المالى والمعدات الحديثة لهيئة النظافة كما أسفرت جهود عدة وزارات على رأسها التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والمالية عن توقيع عقود الشركتين الخاصتين اللتين ستبدآن عملهما خلال أيام بالمنطقتين الشرقية والغربية مؤكدًا أنه حتى مع تولى الشركات الخاصة مهام العمل فى بعض المناطق تظل مسئولية متابعة حالة النظافة للمحافظة وهيئة النظافة إلى أن يتم تسليم الشركتين جميع الأحياء التي تعاقدات عليها وفقاً للعقود الموقعة بين الجانبين .

وأكد محافظ القاهرة على أن رئيس الحى مسئول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة مشيرًا إلى أن رئيس الحى مكانه فى الشارع وليس بالمكاتب المغلقة .

وأكد عبدالعال أن استمرار رؤساء الأحياء فى أماكنهم سيكون لمن يؤدى عمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل ، وحذر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء من أن ظهور أى شكاوي خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة ستليها المحاسبة الدقيقة للمقصرين مطالبًا نوابه للمناطق الأربعة بوضع آلية للتنسيق بين الأحياء وهيئة النظافة لإدارة منظومة النظافة الجديدة.

كما وجه محافظ القاهرة بتوفير لودر و2 قلاب بكل حى ومد مواعيد متعهدى النظافة للعمل على مدار اليوم وفسخ عقد أى متعهد مقصر على الفور وتفعيل وحدات الرصد البيئى بالمحافظة وعمل ورديات لهم على مدار 24 ساعة .

كما وجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بإشراك الشباب فى دعم منظومة النظافة سواء بالأفكار أو المعدات مؤكدأ أنهم شريك أساسى للأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات للمواطنين .

وخلال الاجتماع استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بمنظومة المخلفات بالعاصمة من نواب المحافظ وعدد من رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة والتجميل.