القوى العاملة: توفير 98 فرصة عمل على 26 مهنة فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، من اليوم الأربعاء، قبول طلبات 98 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 26 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة فى الغردقة ومرسى علم والقصير، حتى استيفاء العدد المطلوب.





وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب. وأوضح سعيد عبدالراضى مدير المديرية فى البحر الأحمر، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 15 طباخًا براتب يبدأ من 1200 جنيه، و6 فنيين تبريد وتكييف، و6 مشرفين غرف، و22 عامل تجهيز وتحضير، و2 مضيف مطعم، و2 عمال نظافة، و2 عمال كافتيريا، وعامل شاطئ، ومراقب كاميرات، و2 مشرف استقبال، و9 مراقبين أمن، و2 إشراف داخلى، وفنى معدات، وموظف استلام. وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضًا 3 صرافين مطعم، ومتلقى طلبات، و3 رؤساء صف مطاعم، ورئيس صف بارات، ومشرف وردية، وحامل حقائب، و2 مكوجى، و3 عمال مناطق عامة، ومساعد طباخ، و2 مشرف حجوزات، و6 جناينى، و2 عامل مغسلة، مشيرًا إلى أن الراغبين فى العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.

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