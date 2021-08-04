تلقاها مكتب التمثيل العمالى.. 10 أنواع تصاريح للعمل فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصًا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد تصاريح العمل التى تصدرها لمختلف الفئات بلغ 10 أنواع، تستطيع المنشآت بموجبها اختيار ما يناسبها من هذه التصاريح توظيف عاملين لديها بما يلبى احتياجاتها وفق إمكاناتها وحجم أنشطتها.

وأوضحت الملحق العمالى أن النوع الأول تضمن "تصريح عمل لبعض الوقت" يتيح للمنشآت تعيين عمال من المسجلين لدى الوزارة وغيرهم من المقيمين على أرض الدولة والعاملين فى القطاع الحكومى والطلبة من سن 18 عاماً، وكذلك الإناث اللواتى فى السن ذاتها وعلى إقامة ذويهن، وزوج وأبناء المواطنة، وفق ضوابط وشروط معينة، وذلك لتنفيذ أعمال لدى منشآت أخرى غير التى تستخدمهم فى الوقت ذاته بحيث تقل ساعات تنفيذ هذه الأعمال عن ساعات عمل نظرائهم العاملين لكل الوقت فى الوظيفة نفسها مدة لا تزيد على سنة، مع إمكان الحصول على تصاريح أخرى للمدة ذاتها.

والنوع الثانى من التصاريح "استقدام العامل من خارج الدولة": ميزة جلب عمال من الخارج وفقاً للشروط والضوابط وتبلغ مدة التصريح عامين.

ويتيح النوع الثالث "تصريح عمل مهمة" للمنشآت استقدام عامل من خارج الدولة لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، و النوع الرابع "تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم" بتعيين عمال من داخل الدولة ممن هم على إقامة ذويهم من الإناث أو الذكور من أزواج وأبناء المواطنات وتبلغ مدة هذا التصريح عامين.

أما النوع الخامس "تصريح عمل جزئى" خيارًا للمنشآت باستقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب "عقد العمل الجزئى" ويستطيع بمقتضاه العامل سواء المواطن أو غير المواطن أن يعمل فى إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثانى لدى أكثر من صاحب عمل فى الوقت ذاته بعد حصوله على التصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلى أو أى صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئيًا وفقًا لضوابط محددة، وتبلغ مدة التصريح عامين.

والنوع السادس "تصريح عمل انتقال" يتيح للمنشآت تعيين عامل داخل الدولة بعد انتهاء علاقة عمله السابقة وفق الشروط والضوابط وتبلغ مدة التصريح عامين،والنوع السابع "تصريح عمل مواطن- أبناء دول التعاون" ليقدم للمنشآت خيار تعيين المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون، وتبلغ مدة التصريح عامين، النوع الثامن "تصريح عمل حدث" فرصة لتعيين عامل من داخل الدولة ممن بلغ سن 15 ولم يتجاوز 18 عاماً وفقاً لشروط وضوابط تتضمن بيئة عمل مناسبة للحدث وتبلغ مدة التصريح عامين.

أما النوع التاسع "تصريح تدريب أو تشغيل الطالب" خيارًا لتدريب وتشغيل طالب مواطن أو غير مواطن فى داخل الدولة ممن بلغ سن 15 عامًا وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين، والنوع العاشر "تصريح عمل مؤقت" الفرصة للمنشآت لتعيين عامل من داخل الدولة بعملٍ تقتضى طبيعة تنفيذه مدة لا تزيد على ستة أشهر فى إحدى المنشآت غير التى يعمل فيها على أن يعود للعمل لدى صاحب العمل الأصلى بعد إتمام المدة.

وقال إن هذه التصاريح توسع من فرص الشركات لتوظيف العمال لديها بأكثر من نوع من تصاريح العمل بما يلبى احتياجاتها وفق إمكاناتها وحجم أنشطتها ويحول دون العمل بدون تصريح ومخالفة القانون.