رتوش أخيرة.. وزيرة الهجرة تعلن موعد المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه جارى التنسيق والانتهاء من الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج، ووضع جدول الفعاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ من المقرر أن تعقد النسخة الثانية فى 15 من شهر أغسطس الجارى.





وتابعت وزيرة الهجرة أن النسخة الثانية من المؤتمر ستشهد حضورًا لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة، للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج، ضمن خطة إدماج المصريين بالخارج فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمشاركة فى مختلف المجالات.

وفى السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم حرص الوزارة على الخروج بتوصيات قابلة للمتابعة والتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك نتائج كثيرة خرجت عن المؤتمر الأول والذى عُقد تحت شعار: "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك".

وقالت إنه فى نتائج محور البنك المركزى والبنوك الوطنية، تمّت الموافقة على فتح فرع لبنك مصر فى السعودية، باعتبارها الجالية الأكبر من المصريين بالخارج، بجانب تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج وتصدر تحويلات المصريين قائمة مصادر العملة الصعبة، وكذلك توفير منح دراسية للطلاب المصريين بالتعاون مع أساتذة مصريين بالخارج.

وأضافت أنهلافى محور التربية والتعليم والتعليم العالى، تم إدراج منهج توعوى بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بالمدارس وعبر تطبيق "اتكلم عربى"، بجانب ربط المصريين بالخارج بمرصد الأزهر للتطرف لمواجهة الأفكار المغلوطة، وكذلك إطلاق موقع مؤسسة مصر تستطيع لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن صفحات الوزارة تنشر حلقات توعية المصريين بالخارج بالتسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الخاصة بالجوازات والهجرة والجنسية على صفحات الوزارة، والتى تأتى لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمحور الدفاع والخارجية والداخلية، بجانب التعريف بالشباك الموحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل ببعضها، وكذلك التوعية بأهمية "فترة التجنيد الإلزامى" وتنمية روح الواجب الوطنى بين شباب المصريين بالخارج خلال ملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث.

وحول نتائج محور الإسكان والصناعة والاستثمار، أوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء وحدة خاصة بخدمة المستثمرين المصريين بالخارج، فى مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، والتوسع فى طرح مجمعات سكنية وأراض للمصريين بالخارج فى مختلف المحافظات وتسهيل إجراءات الحجز الإلكترونى، وكذلك الترويج لأول خريطة للاستثمار الصناعى ودعم استثمار المصريين بالخارج فى الوطن.

وفى السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة أن النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ستضم ممثلين عن الكيانات والجاليات المصرية بالخارج حول العالم، للاستماع لمقترحاتهم والعمل على حل مشكلات المصريين بالخارج.