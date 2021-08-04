/643747/بالأسماء-إصابة-24-عاملا-في-حادث-تصادم-بالسويس

شهد طريق "العين السخنة - السويس"، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، أدى إلى إصابة 24 عاملاً.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، أدى إلى إصابة 24 عاملاً ونقل المصابون إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ.

تفاصيل الحادث

وكان تلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس، بتصادم أتوبيس، تابع لإحدى الشركات، يقل عمالاً، مع سيارة نقل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على طريق "العين السخنة - السويس".

على الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.