/643746/تنافس-نفسها-الأمريكية-سيدني-ماكلاوجلين-تكسر-الرقم-العالمي-في سباق-الـ-400-متر-حواجز-والمسجل-بإسمها

نجحت الأمريكية سيدني ماكلاوجلين، في كسر الرقم العالمي في سباق الـ 400 متر حواجز، والذي كان مسجل بإسمها هي أيضا، وتوجت بذهبية المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

الأمريكية سيدني ماكلاوجلين تتوج بذهبية سباق الـ 400 متر حواجز وحققت سيدني مكلاوجلين 51.46 ثانية، في سباق الـ 400 متر حواجز لتكسر رقمها الذي حققته قبل شهرين في اختبارات التأهل والذي كان 51.90 ثانية. واستطاعت ماكلاوجلين التغلب على مواطنتها، داليلا محمد، حاملة اللقب في أولمبياد ريو دي جانيرو، بعدما حققت 51.28 ثانية.

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