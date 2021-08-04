تاريخ مواجهات الأهلي أمام وادي دجلة قبل مباراة اليوم

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يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الأربعاء أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة

واجه الأهلي نظيره وادي دجلة خلال 17 مباراة قبل لقاء الأربعاء المقبل، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، وفاز وادي دجلة في مباراة وحيدة، بينما تعادل الفريقين في 4 مناسبات، ونجح الأهلي في تسجيل 21 هدفًا بينما سجل وادي دجلة 6 أهداف فقط.

ويعد عمرو جمال على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد هدفين، بينما يعتبر حسام عاشور، هو صاحب أعلى نسبة مشاركات في لقاءات الفريقين برصيد 10 مباريات.

ويعد الأهلي هو صاحب الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في ربع نهائي كأس مصر 2017 بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

الفريقان تقابلا في 17 مباراة سابقة بالدوري، الأولى كانت في الثالث والعشرون من سبتمبر لعام 2010 وحسمها الأهلي بهدف نظيف.

12 انتصاراً حققهم الأهلي مقابل انتصار وحيد لدجلة، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، بواقع 4 تعادل سلبيين وتعادل إيجابي وحيد

21 هدف لصالح الأهلي شباك دجلة، بينما اكتفى الفريق الدجلاوي بزيارة المرمى الأحمر 6 مرات فقط.

حسام غالي هو من قص شريط أهداف الفريقين، حيث سجل قائد الأهلي السابق هدف فوز فريقه في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالدوري.

حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي أحرز انتصاره رقم 100 بمشواره التدريبي خلال لقاء الأهلي ودجلة بالدور الثاني لموسم 2016-2017.

مصطفى جلال هو أول لاعب مصري يلعب بقميص وادي دجلة يتمكن من التسجيل في شباك الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، حيث احتكر أجانب دجلة زيارة الشباك الأحمر خلال أول 8 مواجهات وجاءت عن طريق السوري عبدالفتاح الأغا والنيجيري ستانلي والكونغولي مابوكو.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري كان بلقاء الدور الأول لموسم 2019-2020، وكان من نصيب الأهلي بثلاثية نظيفة.

كريم ندفيد لاعب الأهلي هو من تمكن من انهاء حالة العجز التسجيلي للفريق الأحمر أمام دجلة في وجود عصام الحضري بعد 199 دقيقة متتالية، حيث فشل المارد الأحمر عن هز شباك دجلة الحضري”في مباراتي الدور الأول والثاني لموسم 2016 لينجح “ندفيد” في انهاء الأزمة بعد 19 دقيقة من لقاء الدور الأول في 2017.

الفوز الوحيد الذي حققه دجلة على الأهلي بالدوري كان في موسم 2015-2016، وجاء بقيادة فنية من خارج الخطوط للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للقطبين الأهلي والزمالك.

القنوات الناقلة

وتقرر إذاعة مباراة الأهلي ووادي دجلة على قناة أون تايم سبورتس 1

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري كالتالي:-

تردد قناة أون تايم سبورتس 1: 11861

معدل الترميز: 27500

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