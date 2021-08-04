/643741/تعرف-على-تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-وادى-دجلة-بالدوري-الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق وادي دجلة اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل الاستمرار في مطاردة غريمه التقليدي، الزمالك، على صدارة الدوري الممتاز.

وتعرض بدر بانون، وأيمن أشرف، مدافعي الفريق، لنزلة برد أبعدتهما عن مران الفريق أمس، وعادا للمشاركة مع الفريق في مران فيما قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، استبعاد كلًا من: محمد الشناوي، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ناصر ماهر، ومنحهم راحة سلبية بعد عودتهم من المشاركة رفقة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية.

وودع المنتخب الأولمبي دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد طوكيو، بعد الخسارة من المنتخب البرازيلي، في مباراة الدور ربع النهائي بهدف دون رد ومن المتوقع أن يغيب الثنائي عن تشكيل موسيماني لمباراة الغد أمام وادي دجلة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة وادي دجلة بالتشكيل الآتي

في حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي خط الهجوم: محمد شريف

ويملك النادي الأهلي 58 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

ويتبقى للأهلي بعد مباراة وادي دجلة، مواجهة مع نادي سيراميكا كليوباترا، يوم 7 أغسطس، والإسماعيلي يوم 11 أغسطس، وإنبي في 14 من الشهر ذاته، وطلائع الجيش يوم 17 أغسطس، ثم مباراة المصري يوم 20، والجونة أحد يومي 23، 24؛ ويختتم مواجهاته أمام فريق أسوان أحد يومي 26، 27 أغسطس.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.