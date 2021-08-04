/643733/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يشارك-في-افتتاح-مجمع-المعرفة-للثقافة-المالية-بهيئة-الرقابة-المالية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية، بهيئة الرقابة المالية، الذي يعد منصة علمية معرفية تهدف الى صناعة المعرفة والثقافة المالية والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الاعمال بالقطاع المالي غير المصرفي .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وفد تنسيقية شباب الاحزاب فى افتتاح مجمع الثقافة والمعرفة

مجمع المعرفة والثقافة المالية

ويتكون مجمع المعرفة للثقافة المالية من أربعة جهات رئيسية وهي معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية واخيراً المركز الاقليمي للتمويل المستدام.

وشمل وفد التنسيقية كل من النائبة غادة على و النائبة مارثا محروس، عضوتى مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ ، وأحمد جمال عضو التنسيقية.

ومن جانبه رحب د. محمد عمران بوفد التنسيقية وأشاد بالتجربة وأهمية الاستفادة من خبراتها في شتى المجالات ومنها المجالات المالية غير المصرفية .

وأشاد وفد التنسيقية بالتجربة المتميزة لهيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران في هذا المجال الفريد من التثقيف المالي للمجتمع .