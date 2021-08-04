/643744/تعرف-على-المشروعات-التي-يفتتحها-رئيس-الوزراء-اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل مشروع إنشاء صومعة أبو صوير بالإسماعيلية، فى إطار جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تفقد رئيس الوزراء صومعة أبو صوير بالاسماعيلية وتبلغ تكلفة مشروع صومعة أبو صوير 150 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 12 شهر . ومن المقرر أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأربعاء، رفع العلم على أحدث قاطرتين بالأسطول البحرى بقناة السويس وتدشين إحدى الكراكات الجديدة.

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