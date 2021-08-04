ايراد النهر: تزايد في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة...

فى إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية .. تم عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأشار الدكتور عبد العاطى أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، مشيراً لتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافيه لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات.