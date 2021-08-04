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الرى: تزايد سقوط الأمطار بمنابع النيل والمياه الواصلة للسد العالى

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مصطفى فراج 2021-08-04 09:07 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - عقد الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، فى إطار المتابعة المستمرة للموقف المائى وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائى 2021/ 2022، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكل المنتفعين.

 

وأشار الدكتور عبد العاطى أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، مشيراً لتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافيه لغسيل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

لجنة تنظيم إيراد نهر النيل


ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية مع كل السيناريوهات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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