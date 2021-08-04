الرى: تزايد سقوط الأمطار بمنابع النيل والمياه الواصلة للسد العالى

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واستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائى 2021/ 2022، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكل المنتفعين.
وأشار الدكتور عبد العاطى أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، مشيراً لتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافيه لغسيل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية مع كل السيناريوهات.
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