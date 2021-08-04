اليوم.. مدبولى يتفقد صومعة أبوصوير فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال جولته بمحافظة الإسماعيلية، صومعة أبوصوير بالمحافظة، والتى تصل سعتها إلى 30 ألف طن قمح، وتكلفتها 150 مليون جنيه، مكون محلى، و3.3 مليون دولار مكون أجنبى.





ومن المقرر أن يدشن رئيس الوزراء ثلاث وحدات بحرية لمكافحة التلوث، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وتدشين الكراكة حسين طنطاوى ورفع العلم المصرى عليها، والاحتفال بانضمامها لأسطول كراكات الهيئة. كما أنه من المرتقب أن يتفقد الدكتور مصطفى ممدبولى، مشروعات قرى حياة كريمة هناك، وعددًا من المشروعات التنموية بمحافظات القنال.

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