/643739/طوكيو-2020-البرونزية-كيشو-يواجه-الروسي-ومتولي-يصطدم-بالألماني

يلتقى محمد إبراهيم كيشو في الواحدة إلا ثلث ظهر اليوم الأربعاء، الروسي أرتيم سوركوف بطل العالم 2018 في مباراة الميدالية البرونزية لوزن 67 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخسر محمد إبراهيم كيشو أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية للبعثة المصرية.

كما يواجه محمد متولى في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، الألمانى دينيس كودلا صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016، في مباراة "الميدالية البرونزية" بمنافسات المصارعة الروماني وزن 87 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.