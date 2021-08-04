/643738/سما-فاروق-تودع-منافسات-الكاياك-الفردي-500-متر-في-أولمبياد-طوكيو

ودعت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك، منافسات الكاياك للقارب الفردي 500 متر من الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأنهت منافسات 500 متر للقارب الفردي بزمن 2:06.033 دقيقة في المركز الخامس في التصفية الأولى بربع النهائي، لتودع المنافسات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتأهل فقط أول لاعبتين من الدور ربع النهائي للدور نصف النهائي من كل تصفية، بينما تودع اللاعبات أصحاب المراكز الآخرى المنافسات.

وتأهلت سما فاروق إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثالث وبرونزية بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019، سما من مواليد عام 1998، تدرس فى كلية الآداب قسم اللغة التركية بجامعة القاهرة، تحتل سما فاروق المركز الـ 32 عالميا بسباق 200 متر فردى تحت 23 سنة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.