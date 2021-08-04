/643737/طوكيو-2020-مؤمن-مهران-يودع-ربع-نهائى-الكانوي

أنهى مؤمن مهران منافسات ربع نهائي الكانوى في المركز الرابع من أصل 5 متسابقين بزمن 37.83 ثانية، ويفشل في التأهل لنصف النهائي، حيث يصعد أول متسابقين فقط، ليودع رسميا أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان مؤمن مهران احتل المركز الخامس والأخير في التصفية الثانية من منافسات الكانوى ويتأهل لربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة حاليا.

وكانت المصرية سما فاروق ودعت منافسات 200م كاياك بعد احتلالها المركز السابع والأخير في ربع النهائي الأول بزمن ٤٧:٨٨٢ ثانية ضمن دورى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.