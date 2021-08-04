السكة الحديد :سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة 1432من قطار 188 روسي...

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها صباح اليوم انه في تمام الساعة 02.15 أثناء تخزين قطار 188 روسي القاهرة / أسوان علي المخزن بمحطة طما لمرور قطار 988 تلاحظ للسائق سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من القطار ولا توجد إصابات ولا وفيات.
وتم تحريك الاوناش للتعامل مع الواقعة والسـ 4.50ـاعة تم ترك العربة السابعة وتم تحرك وسفر قطار 188 وعودة الحركة علي الخط الطالع وهذه الواقعة تسببت فى تأخير بعض القطارات
وتقدم هيئة السكك الحديدية اعتذارها لجمهور الركاب عن هذا التأخير
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