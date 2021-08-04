افتتاح الرئيس السيسى لـ«سايلو فودز» فى صدارة صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "الرئيس يفتتح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بالمنوفية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح أمس المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وأعرب الرئيس عن شكره لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقوات المسلحة على الإعداد الجيد لمشروع المدينة الصناعية الغذائية .

وأضافت الصحيفة أن المهندس أحمد حفنى مدير الجودة وسلامة الغذاء بمصنع البسكويت بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، عرض خطة منظومة الجودة وسلامة الغذاء، والتى يتم تطبيقها بشكل دقيق وفعال لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الغذائية المصرية والعالمية، حيث جرى اعتماد المصنع من هيئة سلامة الغذاء المصرية وهو مسجل حاليا بالقائمة البيضاء.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد، عددا من مصانع الإنتاج بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالإضافة إلى كبار رجال الدولة.

وفى متابعتها لافتتاح الرئيس السيسى للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى طالب المصريين بضرورة مراقبة النظام الصحى والغذائى لأولادهم ورعايتهم والحرص على ممارستهم للأنشطة الرياضية؛ حفاظا على صحتهم.

وأشار الرئيس خلال تعقيبه على كلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى خطورة السمنة لدى الأطفال، خاصة وأن هناك ما يقرب من 4 ملايين طفل يعانون من من السمنة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المواطنين ثقافة المراقبة الحقيقية لأوزان أولادهم، وقياس مدى الكفاءة الصحية المرتبطة بنظام غذائى وصحى من خلال تناول مأكولات صحية، وممارسة أنشطة رياضية مناسبة طبقا لهوايات الطالب، كما شدد الرئيس أيضا على ضرورة مراعاة عمال المصانع لأوزانهم، معتبرا أن الحديث فى هذا الأمر لا يهدف إلى أن يسبب الحرج، بل ضرورة أن يصبح ثقافة عامة لدى المجتمع.

وربط الرئيس السيسى، الزيادة السكانية بارتفاع الأسعار لتغطية حجم الطلب المتزايد، وتساءل عما إذا كانت هناك زيادة فى الرقعة الزراعية لتوفير احتياجات 20 مليون نسمة التى أضيفت إلى عدد السكان، وهى نقطة مهمة يجب التوقف عندها لأنها تتعلق بمستقبل مصر والأجيال القادمة. ونبه الرئيس إلى أن استمرار الزيادة السكانية بتلك المعدلات ستلتهم أى إنجازات تحقق.

وتابع الرئيس قائلا: «حين نتحدث عن رفع سعر رغيف الخبز.. يقال يافندم اتركنا نعيش.. لا.. نحن نريد لبلدنا أن تعيش.. ونريد تنظيم حياتنا جيدا، لعمل منتج محترم، نحترم به آدمية الناس وننظم حياتنا بشكل متوازن فى كل شيء».

وتطرق الرئيس السيسى إلى مبادرة حياة كريمة مؤكدا أن تطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة، أثارت اندهاش العالم، مضيفا أن القضية الموجودة فى الريف المصرى هى الاعتداء على الأراضى الزراعية، قائلا: "حافظوا على ما تبقى من الأراضى الزراعية".

وتحت عنوان "رسالة من السيسى للرئيس التونسى.. سلمها شكرى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد استقبل أمس بقصر قرطاج الرئاسى وزير الخارجية سامح شكرى الذى حمل رسالة شفوية له من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وذكرت الرئاسة التونسية أن اللقاء فرصة جدد خلالها رئيس تونس الشكر لمصر قيادة وشعبا على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس فى مواجهة جائحة كوفيد 91 والتى ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.

وأكد رئيس تونس حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون بين البلدين مشددا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

وأضافت الصحيفة أن سامح شكرى نقل للرئيس التونسى عبارات احترام وتقدير الرئيس السيسى والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التى اتخذها رئيس تونس لتحقيق ارادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.

وأفاد وزير الخارجية سامح شكرى بأن مصر تثق فى حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستورى السليم بخطى ثابتة، ونتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.

وتحت عنوان "مدبولى يفتتح مجمع المعرفة للقافة المالية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، افتتح "مجمع المعرفة للثقافة المالية» التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وأكد على أنه منصة علمية معرفية تهدف إلى المساهمة فى صناعة المعرفة والثقافة المالية، والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالى غير المصرفى.

وأوضح أن مدبولى استمع إلى عرض من د. محمد عمران رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية أكد فيه أن الهيئة شرعت فى إنشاء المجمع منذ بداية العام الجارى بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالى غير المصرفى، فى مبادرة طموحة تستهدف القفز بالطاقات البشرية الخلاقة ذات المهارات الفنية لتحقيق تطلعات رؤية مصر "2030" عبر تنسيق وتناغم الخدمات التى تقدمها الجهات التابعة لمجمع المعرفة فى مكان واحد وهى: معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصرى، والمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمى للتمويل المستدام.

وتحت عنوان "تطوير 205 مراكز لتجميع الألبان بالمحافظات" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والسيد القصير وزير الزراعة الموقف بحثا التنفيذى لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف المحافظات.

وأكد السيد القصير أن المشروع يسهم فى توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة وبأسعار مناسبة، وأضاف أنه يجرى حاليًا تجهيز 205 مراكز لتجميع الألبان.

وتحت عنوان "التموين: 87 مليار جنيه فاتورة دعم الخبز هذا العام".. ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوضحت أنها تقوم الآن بدراسة توجيهات رئيس الجمهورية بشأن سعر رغيف الخبز المدعم، وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة انه سيتم عرض الدراسة فور الانتهاء منها على مجلس الوزراء لإعلان نتيجتها.

وأضافت الصحيفة أن شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية رحبت بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم وقال عطية حماد رئيس الشعبة: ان تحريك سعر رغيف الخبز المدعم خطوة «تاريخية» تأخرت كثيرا موضحا أن شعبة المخابز طالبت بتحقيق هذه الخطوة منذ سنين طويلة مضت نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور.

وفى صفحتها الأولى وتحت عنوان "مؤتمر الإفتاء يشيد بجهود السيسى لمواجهة التطرف"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المشاركين فى مؤتمر الإفتاء العالمىى السادس أشادوا، فى ختام أعماله أمس، بدعم وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنشر الإسلام الوسطى المعتدل، ومواجهة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، معربين عن شكرهم، لرعاية الرئيس السيسى الكريمة للمؤتمر، وحفاوة استقباله أبرز الوفود المشاركة.

وأطلق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فى ختام المؤتمر، عدة مبادرات، أهمها «وثيقة التكامل الإفتائى»، لضبط الفتوى بين المؤسسات الإفتائية. كما تقرر جعل دار الإفتاء المصرية مرجعا وبيت خبرة لنشر الإسلام الوسطى والفتاوى المعتدلة، سواء لدور الإفتاء القائمة حاليا أو التى سيتم إنشاؤها لاحقا.

وتحت عنوان "السبت.. اختبارات القدرات فى 9 كليات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن موقع التنسيق الإلكترونى يبدأ السبت، فى تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا، وتحديد مواعيد وأماكن إجرائها لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بإحدى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وهى: الإعلام، والفنون الجميلة، والتطبيقية، والرياضية، والموسيقية، والتربية النوعية، والسياحة والفنادق، والتمريض، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية، وسيستمر التسجيل وإجراء الاختبارات أسبوعين، لينتهى الخميس 19 أغسطس.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف العام على التنسيق، أن الاختبارات سوف تجرى فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصا على الشفافية مع الطلاب.

وفى متابعتها لأولمبياد طوكيو، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "يد مصر تبهر العالم وتقتحم مربع الكبار فى الأولمبياد"، أن منتخب مصر لكرة اليد حقق إنجازا تاريخيا بالصعود إلى دور الأربعة للمرة الأولى فى دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا فى طوكيو بعد فوزه على نظيره الألمانى "31 – 26" فى المباراة التى جمعت بينهما أمس ذمن منافسات الدور ربع النهائى ليصبح الفراعنة أول منتخب عربى وإفريقى ينال هذا الشرف.