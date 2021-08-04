أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يشهد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحى مصر القديمة باعتبارها من أكبر وأصعب المناطق العشوائية التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالتها ونقل سكانها لمساكن حضارية فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

القاهرة

تنطلق أعمال الندوة العربية حول "عمل الأطفال فى الدول العربية وجائحة كورونا"، التى تنظمها كل من جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة المرأة والأسرة والطفولة" ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الخليج العربى للتنمية "اجفند" والمجلس العربى للطفولة والتنمية ومنظمة العمل العربية.

الإسماعيلية

تنظم هيئة قناة السويس، احتفالية لتدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوى" ثانى أكبر كراكة فى الشرق الأوسط ورفع العلم المصرى عليها، والاحتفال بانضمامها لأسطول كراكات الهيئة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس، وذلك بميناء الهيئة الجديد بالقنطرة شرق بأرض سيناء.

بيروت

تشهد مناطق مختلفة فى لبنان تجمعات ومسيرات فى الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحرى، وقد اتخذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى "الشرطة اللبنانية" تدابير أمنية تضمنت إغلاق عدد من الطرق المؤدية لميناء بيروت البحرى أمام حركة السيارات، وتحويلات مرورية بالعاصمة بيروت؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام التجمعات والمسيرات المرتقبة.

باريس

يبدأ تطبيق الحجر الصحى لمدة 3 أسابيع على الأقل فى جزيرة "جوادلوب" الفرنسية حيث إنها تواجه "وضعا كارثيا" بسبب انتشار فيروس كورونا.

طوكيو

يخوض ثنائى الفروسية المصرى نايل نصار ومحمد طاهر زيادة، منافسات الدور النهائى "قفز الحواجز الفردى" فى مسابقة الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما جاءا ضمن أفضل 30 فارسًا من إجمالى 75 فارسًا شاركوا فى التصفيات أمس الثلاثاء.

طوكيو

ينافس المصارعان محمد إبراهيم "كيشو" ومحمد متولى، على الميدالية البرونزية بمنافسات الدور نصف النهائى للمصارعة الرومانية "وزن 87 كجم" بأولمبياد طوكيو.

القاهرة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى ووادى دجلة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى التاسعة مساء على استاد الأهلى ‏we‏ ‏السلام، والمؤجلة من الجولة 22 فى البطولة.‏