حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 5-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 5/8/2021

مهنياً: يشير علم الفلك اليوم إلى فرص جديدة في المستقبل ، وأعد ترتيب أفكارك وخططك للمستقبل ، واستخدم هذا اليوم لصالحك.

عاطفياً: تقضي يوماً مميزاً مع من تحب وتفكر جدياً في الزواج وتكوين أسرة ، وقد يفاجئك شريكك بأخبار سعيدة.

صحياً: قضاء ساعات وساعات خلف المكتب أمر غير صحي ، لذا حاول الاسترخاء قليلاً

حظك اليوم برج الثور الخميس 5/8/2021

مهنياً: اليوم يوفر عليك التعب والإجهاد ، لكن لا تدع عملك يتراكم لأنه قد يتأخر. لا تؤجل عمل اليوم حتى الغد.

عاطفياً: لا تخلق مشاكل مع الشريك ، لكن اعمل على إحاطة الشريك قبل أن تتفاقم وتجعلك أسوأ.

صحياً: تجنب الأشخاص السلبيين ذوي النوايا السيئة أو الذين يؤثرون عليك سلباً

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5/8/2021

مهنياً: يجذب الانتباه ، يعمل بكثرة النشاط والثقة بالنفس ، يتألق بشخصية مميزة في العمل ، والبيئة تهتم بك.

عاطفياً: أسلوبك الإقناعي المميز يربك الشريك فيخشى أن يضغط عليه بشكل غير معلن لتحقيق أهدافك.

صحياً: عدم التفاهم مع الآخرين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، لذلك من الأفضل إجراء العلاجات في بيئة هادئة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 5/8/2021

مهنياً: يحذرك علم الفلك اليوم من التدخل في الأمور التي لا تهمك ، خوفاً من لومك أو نصحك من قبل أصحاب العمل ، فاحذر يا برج السرطان من أي تدخل في أي شيء يهمك. لا يهمك.

عاطفياً: إذا كنت عازباً ، عش يومك ولا تفوت أي فرصة للحصول على الحب والسعادة

صحياً: يتحدى الصعوبات ويحقق النتائج الصحية المرجوة

حظك اليوم برج الأسد الخميس 5/8/2021

مهنياً: اليوم أنت غير قادر على إتمام مهمة معينة لك في العمل ولا يمكنك الانتظار للخروج منها.

عاطفياً: إذا كنت منفصلاً أو أعزبًا ، فأنت اليوم تتوق إلى شخص تحبه حقًا وتتمنى أن تتمكن من استعادته.

صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية التي تسببها السمنة هو سبب للتفاؤل

حظك اليوم برج العذراء الخميس 5/8/2021

مهنياً: يدعوك علم الفلك اليوم للعودة إلى الواقع والتصرف بشكل صحيح وعقلاني ، ولا تدع الخيال يتحكم في العمل ، لذا عد إلى الواقع.

عاطفياً: علاقتك بالحبيب في خطر ، اسرع لإنقاذها بسرعة ، أو ستفقد من تحبه ، خاصة بعد المتاعب الأخيرة.

صحياً: حاول السيطرة على أعصابك قدر الإمكان ، والتحكم في عواطفك وترك جهودك للأنشطة المفيدة لصحتك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 5/8/2021

مهنياً: يمنحك علم الفلك أخباراً جيدة في هذا اليوم ، وينيرك ويحلل سماء النجاح ، خاصة إذا كنت في العقد الثاني.

عاطفياً: إذا كنت عازبًا ، ينصحك علم الفلك أن تهتم بنفسك أكثر حتى تتمكن من جذب حب شخص ما على الجانب الآخر وكسبه.

صحياً: انتبه لصحتك ولا تتغاضى عن أي علامات ، وتجنب العواطف لأنها تسبب ضرراً للقلب.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 5/8/2021

مهنياً: اليوم يدعوك علم الفلك لتنظيم أولوياتك في العمل ، لأنه يفيدك كثيراً ، ويسهل عليك عملك ، ويساعدك في جميع مهامك.

عاطفياً: يؤثر وضعك المادي على علاقتك بشريكك ، مما يجعله ينأى بنفسه عنك وعن رغبته في الانفصال.

صحياً: تغلب بهدوء وبشكل هادف على القضايا العالقة بينك وبين الآخرين ، وتحكم في أعصابك وتقليل التوتر.

حظك اليوم برج القوس الخميس 5/8/2021

مهنيًا: يقدم لك اليوم فرصًا رائعة وفرصًا رائعة ، ولكن من ناحية أخرى ، يخطط أحد زملائك في العمل للإساءة إليك وحجب معلومات مهمة عنك.

عاطفياً: حافظ على سرية ما يدور بينك وبين شريكك ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونك.

صحياً: من يريد أن يحافظ على صحته لا يعطي نفسه أي وسيلة لذلك

حظك اليوم برج الجدي الخميس 5/8/2021

مهنياً: تحتاج اليوم إلى حوار متحفظ مع زملائك لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.

عاطفياً: أنت تشتكي من الوحدة بسبب انفصالك عن شريكك وعدم قدرتك على مقابلته متى شئت فكن صبوراً لأنه لن ينساك.

صحياً: إذا وجدت أن زرقة العين تزداد وتزداد سماكة تحت عينيك ، فإن السبب هو قلة النوم التي تعاني منها.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 5/8/2021

مهنياً: اليوم تدعم نفسك بزميل يعرف قدراتك ويعوضك عن الخسارة التي تعرضت لها.

عاطفياً: إذا كنت عازبًا اليوم ، فهناك شخص ما يحبك ، شخص قابلته مؤخرًا ، وتريد بناء علاقة جدية معه ثم التواصل معه.

صحياً: تطلب إجازة لقضاء أسبوع في القرية والقيام ببعض الأعمال الزراعية للراحة النفسية.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 5/8/2021

مهنياً: أنت في ذروة مواهبك المهنية ونجاحك العملي والمالي ، ولا تفوت الفرصة لتكون سعيداً بما أنجزته.

عاطفياً: لا تسبب خلافات مع من تحب ، خاصة في هذا اليوم ، لكن كن متفهمًا معهم ، فهم بحاجة ماسة إلى دعمك لهم.

صحياً: أنت بصحة ممتازة وتبدو سعيداً في هذه الحالة بعد أن مررت بمسار صعب مع المرض.