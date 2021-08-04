حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 5-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 5/8/2021
مهنياً: يشير علم الفلك اليوم إلى فرص جديدة في المستقبل ، وأعد ترتيب أفكارك وخططك للمستقبل ، واستخدم هذا اليوم لصالحك.
عاطفياً: تقضي يوماً مميزاً مع من تحب وتفكر جدياً في الزواج وتكوين أسرة ، وقد يفاجئك شريكك بأخبار سعيدة.
صحياً: قضاء ساعات وساعات خلف المكتب أمر غير صحي ، لذا حاول الاسترخاء قليلاً
حظك اليوم برج الثور الخميس 5/8/2021
مهنياً: اليوم يوفر عليك التعب والإجهاد ، لكن لا تدع عملك يتراكم لأنه قد يتأخر. لا تؤجل عمل اليوم حتى الغد.
عاطفياً: لا تخلق مشاكل مع الشريك ، لكن اعمل على إحاطة الشريك قبل أن تتفاقم وتجعلك أسوأ.
صحياً: تجنب الأشخاص السلبيين ذوي النوايا السيئة أو الذين يؤثرون عليك سلباً
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5/8/2021
مهنياً: يجذب الانتباه ، يعمل بكثرة النشاط والثقة بالنفس ، يتألق بشخصية مميزة في العمل ، والبيئة تهتم بك.
عاطفياً: أسلوبك الإقناعي المميز يربك الشريك فيخشى أن يضغط عليه بشكل غير معلن لتحقيق أهدافك.
صحياً: عدم التفاهم مع الآخرين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، لذلك من الأفضل إجراء العلاجات في بيئة هادئة
حظك اليوم برج السرطان الخميس 5/8/2021
مهنياً: يحذرك علم الفلك اليوم من التدخل في الأمور التي لا تهمك ، خوفاً من لومك أو نصحك من قبل أصحاب العمل ، فاحذر يا برج السرطان من أي تدخل في أي شيء يهمك. لا يهمك.
عاطفياً: إذا كنت عازباً ، عش يومك ولا تفوت أي فرصة للحصول على الحب والسعادة
صحياً: يتحدى الصعوبات ويحقق النتائج الصحية المرجوة
حظك اليوم برج الأسد الخميس 5/8/2021
مهنياً: اليوم أنت غير قادر على إتمام مهمة معينة لك في العمل ولا يمكنك الانتظار للخروج منها.
عاطفياً: إذا كنت منفصلاً أو أعزبًا ، فأنت اليوم تتوق إلى شخص تحبه حقًا وتتمنى أن تتمكن من استعادته.
صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية التي تسببها السمنة هو سبب للتفاؤل
حظك اليوم برج العذراء الخميس 5/8/2021
مهنياً: يدعوك علم الفلك اليوم للعودة إلى الواقع والتصرف بشكل صحيح وعقلاني ، ولا تدع الخيال يتحكم في العمل ، لذا عد إلى الواقع.
عاطفياً: علاقتك بالحبيب في خطر ، اسرع لإنقاذها بسرعة ، أو ستفقد من تحبه ، خاصة بعد المتاعب الأخيرة.
صحياً: حاول السيطرة على أعصابك قدر الإمكان ، والتحكم في عواطفك وترك جهودك للأنشطة المفيدة لصحتك.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 5/8/2021
مهنياً: يمنحك علم الفلك أخباراً جيدة في هذا اليوم ، وينيرك ويحلل سماء النجاح ، خاصة إذا كنت في العقد الثاني.
عاطفياً: إذا كنت عازبًا ، ينصحك علم الفلك أن تهتم بنفسك أكثر حتى تتمكن من جذب حب شخص ما على الجانب الآخر وكسبه.
صحياً: انتبه لصحتك ولا تتغاضى عن أي علامات ، وتجنب العواطف لأنها تسبب ضرراً للقلب.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 5/8/2021
مهنياً: اليوم يدعوك علم الفلك لتنظيم أولوياتك في العمل ، لأنه يفيدك كثيراً ، ويسهل عليك عملك ، ويساعدك في جميع مهامك.
عاطفياً: يؤثر وضعك المادي على علاقتك بشريكك ، مما يجعله ينأى بنفسه عنك وعن رغبته في الانفصال.
صحياً: تغلب بهدوء وبشكل هادف على القضايا العالقة بينك وبين الآخرين ، وتحكم في أعصابك وتقليل التوتر.
حظك اليوم برج القوس الخميس 5/8/2021
مهنيًا: يقدم لك اليوم فرصًا رائعة وفرصًا رائعة ، ولكن من ناحية أخرى ، يخطط أحد زملائك في العمل للإساءة إليك وحجب معلومات مهمة عنك.
عاطفياً: حافظ على سرية ما يدور بينك وبين شريكك ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونك.
صحياً: من يريد أن يحافظ على صحته لا يعطي نفسه أي وسيلة لذلك
حظك اليوم برج الجدي الخميس 5/8/2021
مهنياً: تحتاج اليوم إلى حوار متحفظ مع زملائك لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.
عاطفياً: أنت تشتكي من الوحدة بسبب انفصالك عن شريكك وعدم قدرتك على مقابلته متى شئت فكن صبوراً لأنه لن ينساك.
صحياً: إذا وجدت أن زرقة العين تزداد وتزداد سماكة تحت عينيك ، فإن السبب هو قلة النوم التي تعاني منها.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 5/8/2021
مهنياً: اليوم تدعم نفسك بزميل يعرف قدراتك ويعوضك عن الخسارة التي تعرضت لها.
عاطفياً: إذا كنت عازبًا اليوم ، فهناك شخص ما يحبك ، شخص قابلته مؤخرًا ، وتريد بناء علاقة جدية معه ثم التواصل معه.
صحياً: تطلب إجازة لقضاء أسبوع في القرية والقيام ببعض الأعمال الزراعية للراحة النفسية.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 5/8/2021
مهنياً: أنت في ذروة مواهبك المهنية ونجاحك العملي والمالي ، ولا تفوت الفرصة لتكون سعيداً بما أنجزته.
عاطفياً: لا تسبب خلافات مع من تحب ، خاصة في هذا اليوم ، لكن كن متفهمًا معهم ، فهم بحاجة ماسة إلى دعمك لهم.
صحياً: أنت بصحة ممتازة وتبدو سعيداً في هذه الحالة بعد أن مررت بمسار صعب مع المرض.
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