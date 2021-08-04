انقطاع المياه عن شبين الكوم وضواحيها لمدة 7 ساعات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إن انقطاع المياه سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وحتى الثالثة عصرا، بسبب القيام بعمليات الغسيل الدورية للشبكة.
وطالب البيان أهالى مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان وأصحاب المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وإن كانت موجودة بالشبكة
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