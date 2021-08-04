طقس الأربعاء .. ارتفاع جديد لـ درجات الحرارة وشبورة مائية .. القاهرة 41

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

ولفتت إلى أنه يسود ليلًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 50% تقريبًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.. أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى المحافظات المصرية :

القاهرة 41 28

الإسكندرية 36 26

وادى النطرون 40 27

طنطا 39 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 38 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 35 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 41 25

بنى سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادى الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31