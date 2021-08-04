أبو كب : السيسى أعاد مفهوم حقوق الإنسان فى مصر بإنجازات تتحدث عن نفسها

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أضاف أبو كب: "إحنا بنتكلم دلوقتى كمان على تطوير لمشروع التغذية المدرسية، بحيث تبقى تغذية صحية رغم التكلفة الكبيرة اللى مرصود لها وهى 8 مليارات جنيه، وده رقم كبير جدا، ويمكن فى الحقيقة ده أثار اهتمام وسائل الإعلام سواء فى المحيط العربى أو الدولى، لأنه مكانش فيه رؤية استراتيجية للاهتمام بصحة الشباب واليافعين والأصغر سنا فى مصر من قبل".

وأشار الكاتب الصحفى إلى أن حقوق الإنسان كان ينظر لها بشكل كبير جدا على أنها الحقوق السياسية فقط طوال السنوات الماضية، وكان يتم التعامل من هذا المنظور، حتى فى حديثها، كانت الجهات الأجنبية أو المنظمات الدولية مهتمة بهذا الجانب فقط.

وأضاف: "فى تقديرى إن الرئيس السيسى أعاد تعريف مفهوم حقوق الإنسان، بحيث إنه تبقى جملة حقوق الإنسان ويمكن قال ذلك صراحة فى مناسبات عدة، ومنها ما قاله مع الرئيس الفرنسى فى لقائهما بقصر الإليزيه، حيث تحدث صراحة عن الحقوق الصحية والاجتماعية وحقوق السكن التى نص عليها الدستور، لكن فى الحقيقة كانت تغفل بشكل كبير جدا، سواء من قبل الحكام فى العهود السابقة، حتى من قبل المتابعين خارجيا".

وأشار أبو كب إلى أن إعادة تعريف المفهوم نتج عنه إعادة تعريف الخدمة المقدمة، وأنه من هذا المنطلق جاءت المبادرات الرئاسية، مثل "تكافل وكرامة"، والمبادرات الصحية التى استطاعت أن تتعاطى مع 4 أمراض رئيسية على رأسها "فيروس سى"، حيث نجحت المبادرة فى علاج مليونى مواطن، مبينا أن هذه الأرقام فى الحقيقة كبيرة، ولم يكن أحد يتخيل أنه كان يمكن التعامل معها.

وأكد أن المبادرات التى شهدتها مصر وكان آخرها مبادرة "حياة كريمة"، كلها تصب فى جملة هذه الحقوق، وهو حق المواطن فى أن يملك علاجًا طبيًا مناسبًا، واستطرد: "شوفنا المبادرة بتاعت التأمين الصحى الشامل الجديد، اللى بدأ تطبيقه فى بورسعيد كمحافظة استرشادية، شوفنا أيضا الاهتمام بالريف المصرى، وإحنا بنتكلم على 60 مليون بيعيشوا فى أكثر من 4000 قرية، شوفنا الاهتمام الكبير فى الخدمات المقدمة، والرصد اللى بيتم من خلال مبادرة حياة كريمة، ابتدت تشتغل بشكل كبير جدا على المناحى الأساسية للمواطن".

ولفت إلى أن هناك قرى تغيرت بشكل كامل، حتى لا تكون محرومة من الحقوق، وتكون مثلها مثل المدن، وفى الوقت نفسه لم يغفل فكرة المدن والحق فى العيش السليم.

وعدّد أبو كب أمثلة للتطوير العمرانى الذى تشهده مصر مؤخرا، بقوله: "شوفنا المدن الذكية اللى بتتعمل مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن التى تحل مشكلة حقيقية فى فكرة الحق فى السكن، ولأول مرة نرى هذه الوفرة فى الوحدات السكنية والتى تناسب مختلف فئات الشعب، وأيضا مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3%".

وأوضح أن هناك محاولة جادة من الدولة لتغيير الأداء فى المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضارية، مثل روضة السيدة زينب، والأسمرات، مؤكدًا أن من رأى هذا قبل وبعد سيدرك أن ما يحدث عمل عظيم ومعجز.

تطوير القرى

وتطرق الكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب، إلى حديث الرئيس عن تطوير القرى ودعم سرعة الإنترنت فيها، مبينا: "شوفنا الرئيس تحدث على فكرة سرعة الإنترنت فى القرى، وده أمر مهم جدا، فيه جهد كبير جدا من الدولة المصرية لضمان حياة كريمة حقيقية للمواطن، والناس اللى كانت منزعجة من فكرة الطرق والكبارى دلوقتى بقت تتكلم على السيولة، ومحافظات الدلتا أصبح هناك تغير كبير جدا فى السيولة المرورية، وفيه محافظات كانت لا أحد ينظر لها، أصبح اليوم هناك مبادرات خاصة بها".

واستكمل حديثه مؤكدا أن المفهوم الشامل الذى أعادت الدولة المصرية تعريفه فى حقوق الإنسان، وكامل حقوقه الحياتية، فى الحقيقة أصبح يطبق على الأرض، ويترجم بشكل كبير جدا، حتى عندما تحدث الرئيس على رفع رغيف الخبز، تحدث عن تحريك بسيط، لكن المقابل كانت قضية تغذية التلاميذ فى المدارس، إضافة إلى عمل مظلة اجتماعية مهمة جدا للمواطن المصرى، بحيث إنه لا يدار من قِبَل أحد، وتضمن له الدولة حياة كريمة.

وعن كيفية تأثير المبادرات الرئاسية على صحة الأطفال، أوضح أبو كب: "خلينى أضرب مثل على بمحافظة زى الوادى الجديد، كانت مبادرة السمنة اكتشفت إن فيه عدد كبير من الأطفال هناك مصابين بالسمنة، لما بنتكلم على الصحة يعنى بنتكلم على كل حاجة، لما كنا صغيرين كان دايما يقولك العقل السليم فى الجسم السليم، دى مقولة صحيحة".

وشدد على أن التنشئة الصحيحة صحيا وبدنيا تؤدى إلى ناتج محترم جدا فى المستقبل، مشيرا إلى أن الرئيس يدرك جيدا أهمية الرياضة وعودتها إلى المدارس، مؤكدا: "الرياضة دى يمكن من الحاجات اللى الرئيس مهتم بيها، وكلنا عارفين إن المبانى التهمت كل المساحات الرياضية فى المدارس، فالاهتمام بالرياضة مع الدراسة فى المدارس مع الاهتمام بالصحة بيخلى الأهل كمان يهتموا، والمجتمع يهتم، حتى لو انت مش قادر فالدولة بتقولك أنا معاك هساعدك".

واختتم الكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب، تصريحاته، قائلا: "إن فكرة صحة الطفل المصرى هى أمر مهم جدا، لأنه سيكون شاب الغد ورجل المستقبل، فعندما تصبح صحته جيدة، سيركز فى التعليم، ثم سيكون منتجا عندما يعمل، موضحًا أنه فى السنوات المقبلة ستتضح نتائج هذا الاهتمام الكبير بصحة الطفل سواء داخل المدرسة أو خارجها، لأن هناك مبادرات تشمل الأطفال خارج إطار العملية التعليمية.