صورة .. الأرصاد : صيف 2021 هو الأسخن منذ 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية إن "صيف 2021" والذى نعانى من شدة حرارته حاليا، هو الأسخن خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، تبعا للتقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد الجوية المصرية.





ونشرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة توضح فيها أعلى درجات حرارة سجلتها مصر خلال صيف 2017، وحتى 2021. الموجة الحارة وكشفت الأرصاد أن تأثير الموجة شديدة الحرارة يستمر على معظم الأنحاء بحيث من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم الأربعاء 41 درجة. الطقس اليوم ويكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدا الخميس الموافق ٥ أغسطس، كما تزداد نسب الرطوبة ليلا مما يؤدى بإحساس اعلى فى درجة الحرارة.

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