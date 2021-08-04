فيديو .. أحمد موسى : إسرائيل تخطط لـ ضرب إيران خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامجه "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، تعليقا على قيام مجموعة مسلحة مدعومة من إيران، يُعتقد أنها اختطفت السفينة "أسفلت برينسيس" فى خليج عُمان.
وأضاف أحمد موسى أنه من المتوقع أن تحدث حربا فى المنطقة خلال ساعات، وإيران ردت بأنه سوف تدافع عن مصالحها حال توجيه أى ضربة من إسرائيل أو أمريكا.
وتابع : "من المتوقع أن تقوم أمريكا وإسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران فالأمر لا يرتبط بسفن ولكن الأمر يرتبط باقتراب إيران من الوصول إلى تصنيع قنبلة نووية فى ظل رفض أمريكا هذا الأمر".
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