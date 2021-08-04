فيديو .. تامر أمين يمازح وزير الاتصالات على الهواء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر بدأت منذ عام 2019 فى مشروع زيادة سرعة الإنترنت، مؤكدا أن مصر قفزت من المركز الـ 40 إلى المركز الثالث إفريقيًا.





وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامى تامر أمين: "نسعى إلى أن نبنى مصر رقميا حتى نسهل حياة المواطنين". وخلال المداخلة، مازح الإعلامى تامر أمين، وزير الاتصالات على الهواء، قائلا: "كنت خايف النت يعملها ويفصل، بس بعد كده افتكرت إنى بكلم وزير الاتصالات مينفعش النت يهزر معاك"، ليرد وزير الاتصالات "وحتى لو كنت بتكلم وزير تانى". وأشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تمتلك 500 مكتب بريدى تعمل بنظام رقمى، مؤكدا أنه يجرى حاليا، افتتاح مزيد من المكاتب لتقديم خدمة أكثر شمولا.

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