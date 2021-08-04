المصرية للاتصالات .. باقات We Space واسعارها

الشركة المصرية للاتصالات ننشر خطة اسعارها لباقات We Space، والتي تقدم انترنت المصرية للاتصالات بسرعة فائقة حيث أن شركة المصرية للاتصالات من أفضل الشركات بشهادة الكثيرين .

دوت الخليج تفاصيل باقات We Space المصرية للاتصالات الاشتراك فى باقات WE space الجديدة لاقصى سرعه يتحملها خطك: باقات Super تصل الي 30 ميجابيت/ث باقة super بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 136.8 جنية شامل الضريبة باقة super بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 239.4 جنية شامل الضريبة باقة super بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 570 جنية شامل الضريبة باقات mega تصل الي 70 ميجابيت/ث باقة mega بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 250.8 جنية شامل الضريبة باقة mega بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 353.4 جنية شامل الضريبة باقة mega بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 684 جنية شامل الضريبة باقات ultra تصل الي 100 ميجابيت/ث باقة ultra بسعة تحميل 140جيجا بسعر 364.8 جنية شامل الضريبة باقة ultra بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 467.4 جنية شامل الضريبة باقة ultra بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 798 جنية شامل الضريبة الأوراق المطلوبة للاشتراك في المصرية للاتصالات We Space صورة من تحقيق الشخصية لصاحب الخط صورة من أخر فاتورة تليفون مستحقة وتكون مسددة (فى حالة إن خط التليفون جديد , سوف نقوم بإحضار صورة من العقد) مبلغ الاشتراك مقدم

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