بنك مصر اشتكى عملاء بنك مصر من سوء الخدمة حيث أن خدمة العملاء ليس بها اي كفاءة في بنك مصر ولا في فروعه حسبما قال العملاء.

بنك مصر خدمة بنك مصر كتب عميل بنك مصر على فيسبوك: "الخدمة سيئة جدا مش معقول بقالي اسبوع صبح وبالليل وحتى ٣ الفجر محدش بيرد على التليفون لو رديت بيبقى السيستم واقع". خدمة عملاء بنك مصر وتابع عميل بنك مصر كلامه: "مش معقول يعني على طول مشغولين انتوا رافعين السماعة والرسالة شغالة لاستنفاذ فلوس حتى في الاتصال ولو رحت البنك يقولوا اتصلوا على التليفون وياريت بتردوا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك مصر .. عميل: الخدمة سيئة جدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.