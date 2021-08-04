إيهاب المصري لـ دوت الخليج: الأهلي بطل الدوري هذا الموسم

/643731/إيهاب-المصري-لـ-تحيا-مصر-الأهلي-بطل-الدوري-هذا-الموسم

أكد إيهاب المصري لاعب فريق المقاولون العرب السابق، أن الدوري المصري الممتاز من نصيب النادي الأهلي بالرغم من تقدم الزمالك في الصدارة، مع حسام حسن لاعب المصري السابق، في برنامج "لمسة ولعبه" من داخل استوديو دوت الخليج.

قال: "النادي الأهلي يمتلك الحظر الاوفر والاكبر في التتويج بالدوري في هذاالموسم".

وأضاف: "الأهلي استطاف في عدة مواسم سابقة ان يحصد بطولة الدوري، بالرغم من تأخره في ترتيب جدول الدوري".

واختتم: "الزمالك لن يستمر في الصدارة بالرغم من تقدمه في حصد النقاط، والمباريات عن الأهلي، ولكن النهاية ستكون للماردد الأححمر”.

وقال: "تغير كبير في مسيرتك الكروية كلاعب، في فترة الإحتراف، خارج الدوري المصري".

وأضاف: "أكرم توفيق لاعب لديه مواصفات كثيرة، وروح قتاليه كبيرة في الملعب".

وزاد: "بداية أكرم توفيق، في كرة القدم تشبه بداية لاعب الأهلي السابق والمنتخب الأول، أحمد فتحي".

واختتم: " أكرم توفيق لديه الكثير في الفترة القادمة، في كرة القدم، ويمتلك قدرات عالية في مختلف المراكز، ولكن اللمسسة الفنية ضعيفه لديه، ولكن أدائه في الملعب يغفر له".

إيهاب المصري

ولد إيهاب المصري في 22/10/1985، و بدأ حياته الكروية داخل نادي المقاولون من عمر 9 أعوام ضمن صفوف ناشئين براتب 15 جنيها

ولعب المصري للعديد من الأندية المصرية في الدوري لعل أبرزها المصري البروسعيدي وسموحة بجانب ناديه الأصلي ، المقاولون العرب.

تجربة إيهاب المصري

وقع المصري عقد لاعب محترف مع المقاولون العرب في سن 16 عاما، قبل أن يستقطبه كامل أبو على للمصري البورسعيدي ومنه لنادي الأمواج الزرقاء قبل أن يعود مجددا لذئاب الجبل.

وأستطاع إيهاب المصري تسجيل أكثر من 55 هدفا طوال تاريخه بالدوري في مسيرة يشهد بها الكبار أنه مهاجم من طراز فريد.

إيهاب وإقترابه من الأهلي

مهاجم المقاولون العرب كان قريبا من النادي الأهلي بعد التوقيع رسميا مع عدلي القيعي ، قبل أن تتسبب المغالاة المالية لذئاب الجبل من تعثر الصفقة.

وعلى المستوى الدولي أنضم المصري للمنتخب الوطني خلال تواجد حسن شحاته عام 2009 و2010، في تجربة مميزة على الرغم من عدم خوضه الفرصة الكاملة.