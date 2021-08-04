/643729/إيهاب-المصري-ناصر-ماهر-خليفة-عبدالله-السعيد-ووجود-أفشة-ظلمه-وعليه-الرحيل-من-الأهلي

أكد إيهاب المصري لاعب فريق المقاولون العرب السابق، أن صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، ناصر ماهر ظلم نفسه في القلعة الحمراء في وجود أفشة، مع حسام حسن لاعب المصري السابق، في برنامج "لمسة ولعبه" من داخل استوديو دوت الخليج.

قال إيهاب: "ناصر مهار صانع ألعاب النادي الأهلي يمتلك قدرات عالية في السيطرة على الكرة، وتقديم الفرص الذهبية للمهاجم أمامه".

وأضاف: " في وجود محمد مجدي أفشة، في مركز صناعة اللاعب بالنادي الأهلي، ناصر ماهر يشارك في تدمير نفسة".

وزاد: "على ناصر ماهر أن يبحث عن الإحتراف أو المشاركة مع الأهلي في المباريات، بأي شكل، ولكن من المعروف، أن أفشة سيطر على مركزه في الاهلي".

واختتم: "ناصر ماهر يمتلكقدرات عالية، يشبه عبد الله السعيد لاعب الاهلي السابق والمنتخب الأول، ولاعب فريق بيراميدز الحالي، في مركز صناعة اللاعب، ويمتلك مستقبل باهر في الملاعب، ولكن ليس في وجود أفشة".

إيهاب المصري

ولد إيهاب المصري في 22/10/1985، و بدأ حياته الكروية داخل نادي المقاولون من عمر 9 أعوام ضمن صفوف ناشئين براتب 15 جنيها

ولعب المصري للعديد من الأندية المصرية في الدوري لعل أبرزها المصري البروسعيدي وسموحة بجانب ناديه الأصلي ، المقاولون العرب.

تجربة إيهاب المصري

وقع المصري عقد لاعب محترف مع المقاولون العرب في سن 16 عاما، قبل أن يستقطبه كامل أبو على للمصري البورسعيدي ومنه لنادي الأمواج الزرقاء قبل أن يعود مجددا لذئاب الجبل.

وأستطاع إيهاب المصري تسجيل أكثر من 55 هدفا طوال تاريخه بالدوري في مسيرة يشهد بها الكبار أنه مهاجم من طراز فريد.

إيهاب وإقترابه من الأهلي

مهاجم المقاولون العرب كان قريبا من النادي الأهلي بعد التوقيع رسميا مع عدلي القيعي ، قبل أن تتسبب المغالاة المالية لذئاب الجبل من تعثر الصفقة.

وعلى المستوى الدولي أنضم المصري للمنتخب الوطني خلال تواجد حسن شحاته عام 2009 و2010، في تجربة مميزة على الرغم من عدم خوضه الفرصة الكاملة.