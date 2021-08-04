إيهاب المصري لـ دوت الخليج: «رمضان وريان وطاهر» لم يقدموا المطلوب في الأولمبياد

/643728/إيهاب-المصري-لـ-تحيا-مصر-رمضان-وريان-وطاهر-لم-يقدموا-المطلوب-في-الأولمبياد

أكد إيهاب المصري لاعب فريق المقاولون العرب السابق، أن رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر، وأحمد ياسر ريان، لم يقدموا المطلوب والمتوقع منهم في اولمبياد طوكيو في خط الهجوم، مع حسام حسن لاعب المصري السابق، في برنامج "لمسة ولعبه" من داخل استوديو دوت الخليج.

قال: "قدم رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، في خط الهجوم أداء جيد، ولكن ليس المتوقع منه من قبل المصرين".

وأضاف: "خبرة رمضان صبحي أمام لاعبي أوروبا بعد فترة إحترافة، المفترض تجعله يفرض سيطرته في الملعب أمام الخصم".

وزاد: "أحمد ياسر ريان في مركز الهجوم الصريح، كانت مشاركته ضعيفه، وكانت هناك رهبة تسيطر على اللاعب في المباريات".

وأكمل: "طاهر محمد طاهر في البطولة، جاء أداءه ليس بالمستوى العالي، وغاب في العديد من المشاهد في توصيل لكرة لريان في المنطقة".

واختتم: "في لقاء مباراة البرازيل في ربع النهائي، البداية كانت في محتاجه صلاح محسن في اللقاء، وليس أحمد ياسر ريان، ودا أكبر خطأ جاء به شوقي غريب في التبديلات".

إيهاب المصري

ولد إيهاب المصري في 22/10/1985، و بدأ حياته الكروية داخل نادي المقاولون من عمر 9 أعوام ضمن صفوف ناشئين براتب 15 جنيها

ولعب المصري للعديد من الأندية المصرية في الدوري لعل أبرزها المصري البروسعيدي وسموحة بجانب ناديه الأصلي ، المقاولون العرب.

تجربة إيهاب المصري

وقع المصري عقد لاعب محترف مع المقاولون العرب في سن 16 عاما، قبل أن يستقطبه كامل أبو على للمصري البورسعيدي ومنه لنادي الأمواج الزرقاء قبل أن يعود مجددا لذئاب الجبل.

وأستطاع إيهاب المصري تسجيل أكثر من 55 هدفا طوال تاريخه بالدوري في مسيرة يشهد بها الكبار أنه مهاجم من طراز فريد.

إيهاب وإقترابه من الأهلي

مهاجم المقاولون العرب كان قريبا من النادي الأهلي بعد التوقيع رسميا مع عدلي القيعي ، قبل أن تتسبب المغالاة المالية لذئاب الجبل من تعثر الصفقة.

وعلى المستوى الدولي أنضم المصري للمنتخب الوطني خلال تواجد حسن شحاته عام 2009 و2010، في تجربة مميزة على الرغم من عدم خوضه الفرصة الكاملة.