/643732/بنك-الاسكندرية--العملاء- زهنا-من-خدمة-العملاء-اللي-مش-بترد
أعرب عملاء بنك الاسكندرية عن استياءهم من سوء خدمة عملاء بنك الاسكندرية حيث أن هناك عملاء لديهم مشكلة في تفعيل O_key ويجب الذهاب إلى فرع بنك الاسكندرية.
دوت الخليج
تفعيل o_key بنك الاسكندرية
كتب عميل بنك الاسكندرية على فيسبوك: "بصراحه انا زهقت اني كل ما اتصل علشان تفعيل o_key يبق لازم الفرع ليه مش فون مع اني عامل تفعيل لي أليكس بنك ف الفرع".
خدمة o_key بنك الاسكندرية
رد مسؤول صفحة بنك الاسكندرية وقال: "لاضافة خدمة O-KEY تتم من خلال خدمة العملاء علي 19033 من رقم الموبايل المسجل في حالة انه العملاء الذين مسجل لديهم الرقم القومي الخاص بهم و رقم الموبايل يشكل صحيح.- تاريخ فتح الحساب ليس قبل أكتوبر 2017 - يجب ان يكون الحساب محدث و في حالة عدم توافر هذه الشروط يرجي الرجوع الي اقرب فرع لبنك الإسكندرية".
مواعيد عمل بنك الاسكندرية
مواعيد عمل الفروع 8:30 صباحا حتي 3 مساءً ، علما بان الفروع الموجودة بالنوادي والفنادق (فرع وادى دجلة فرع هليوبوليس الشروق ؛ فرع كونكورد السلام ؛ فرع سميراميس) مواعيد العمل من 10 صباحا الى 5 مساءا بما فيهم الجمعة و السبت.
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