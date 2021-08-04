/643732/بنك-الاسكندرية--العملاء- زهنا-من-خدمة-العملاء-اللي-مش-بترد

أعرب عملاء بنك الاسكندرية عن استياءهم من سوء خدمة عملاء بنك الاسكندرية حيث أن هناك عملاء لديهم مشكلة في تفعيل O_key ويجب الذهاب إلى فرع بنك الاسكندرية.

دوت الخليج

تفعيل o_key بنك الاسكندرية

كتب عميل بنك الاسكندرية على فيسبوك: "بصراحه انا زهقت اني كل ما اتصل علشان تفعيل o_key يبق لازم الفرع ليه مش فون مع اني عامل تفعيل لي أليكس بنك ف الفرع".

خدمة o_key بنك الاسكندرية

رد مسؤول صفحة بنك الاسكندرية وقال: "لاضافة خدمة O-KEY تتم من خلال خدمة العملاء علي 19033 من رقم الموبايل المسجل في حالة انه العملاء الذين مسجل لديهم الرقم القومي الخاص بهم و رقم الموبايل يشكل صحيح.- تاريخ فتح الحساب ليس قبل أكتوبر 2017 - يجب ان يكون الحساب محدث و في حالة عدم توافر هذه الشروط يرجي الرجوع الي اقرب فرع لبنك الإسكندرية".

مواعيد عمل بنك الاسكندرية

مواعيد عمل الفروع 8:30 صباحا حتي 3 مساءً ، علما بان الفروع الموجودة بالنوادي والفنادق (فرع وادى دجلة فرع هليوبوليس الشروق ؛ فرع كونكورد السلام ؛ فرع سميراميس) مواعيد العمل من 10 صباحا الى 5 مساءا بما فيهم الجمعة و السبت.