وكيل أول النواب: الأداء المتزن لرئيس مجلس النواب أعطى صورة جيدة عن البرلمان

جدة - نرمين السيد - عبر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عن سعادته بمشاركته بندوة "إنجازات مجلسى النواب والشيوخ" لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، قائلا:" أنا سعيد إنى فى بيتى اليوم وهو حزب مستقبل وطن"، مؤكدا أن أداء أغلبية البرلمان كان رائعا ومختلفا بدور الانعقاد الأول.





جاء ذلك فى كلمته بندوة حزب مستقبل وطن "إنجازات مجلسى النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلى السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد أن أول كلمة له بدور الانعقاد الأول كانت متضمنه أمنية له بأن يكون المجلس الحالى مختلف، وهو ما تحقق على أرض الواقع، بقيادة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث الأداء الهادئ والمتزن، مع الأداء المختلف من حزب الأغلبية حيث استطاع أن يحقق التعاون مع الحكومة وأحزاب المجلس المختلفة بما يصب فى صالح الوطن.

ولفت النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب إلى هذا الأداء تحقق بوجود المعارضة والتى شعرت بالعدالة والقناعة فى أن كلمتها مسموعة، مشيدا بأداء زعيم الأغلبية أشرف رشاد الذى حقق هذه المعادلة تحت أروقة البرلمان، بالتعاون مع الجميع، وأيضا التعاون الحكومى مع البرلمان الذى اختلف كثيرا عن الفصل التشريعى الأول.

وأكد أن أداء رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى والذى كان له انطباع مختلف لدى المواطن المصرى، وهو الذى أعطى صورة جيدة ومختلفة عن البرلمان، حيث أن صورة رئيس المجلس الجيدة تعطى صورة أفضل لدى المواطن عن أداء البرلمان ككل.

وتطرق بحديثه بشأن تساؤلات خاصة بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية، مؤكدا على أنه عاصر بداية هذا المقر منذ أن كان أمين عام لمجلس النواب، ويدرك أنه سيكون مفخرة كبيرة بحجم الدولة المصرية وبتاريخها النيابى الكبير.