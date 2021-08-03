إيهاب المصري لـ دوت الخليج: منتخب شوقي غريب عمل إنجاز في أولمبياد طوكيو

/643727/إيهاب-المصري-لـ-تحيا-مصر-منتخب-شوقي-غريب-عمل-إنجاز-في-أولمبياد-طوكيو

كشف إيهاب المصري لاعب فريق المقاولون العرب السابق، عن رأيه أداء منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، في منافسات دورة أولمبياد طوكيو، مع حسام حسن لاعب المصري السابق، في برنامج "لمسة ولعبة" من داخل استوديو دوت الخليج.

قال: "المنتخب الأولمبي لكرة القدم، قدم أداء مشرف لكل المصرين في دورة أولمبياد طوكيو، وكأس إفريقيا".

وأكمل: "هناك العديد من العناصر في صفوف المنتخب الأولمبي، لديها الكثير من المميزات والقدرات العالية".

وزاد: "في البداية بعد معرفة نتيجة قرعة دور المجموعات، الجميع تفاجئ بعد تواجد إسبانيا والأرجنتين".

واختتم: "المنتخب الأولمبي كان لديه العديد من العناصر في في صفوف الفريق، وفاجئوا الكثير، بما قدموه من أداء، والتأهل من وسط الأرجنتين، وأستراليا".

إيهاب المصري

ولد إيهاب المصري في 22/10/1985، و بدأ حياته الكروية داخل نادي المقاولون من عمر 9 أعوام ضمن صفوف ناشئين براتب 15 جنيها

ولعب المصري للعديد من الأندية المصرية في الدوري لعل أبرزها المصري البروسعيدي وسموحة بجانب ناديه الأصلي ، المقاولون العرب.

تجربة إيهاب المصري

وقع المصري عقد لاعب محترف مع المقاولون العرب في سن 16 عاما، قبل أن يستقطبه كامل أبو على للمصري البورسعيدي ومنه لنادي الأمواج الزرقاء قبل أن يعود مجددا لذئاب الجبل.

وأستطاع إيهاب المصري تسجيل أكثر من 55 هدفا طوال تاريخه بالدوري في مسيرة يشهد بها الكبار أنه مهاجم من طراز فريد.

إيهاب وإقترابه من الأهلي

مهاجم المقاولون العرب كان قريبا من النادي الأهلي بعد التوقيع رسميا مع عدلي القيعي ، قبل أن تتسبب المغالاة المالية لذئاب الجبل من تعثر الصفقة.

وعلى المستوى الدولي أنضم المصري للمنتخب الوطني خلال تواجد حسن شحاته عام 2009 و2010، في تجربة مميزة على الرغم من عدم خوضه الفرصة الكاملة.