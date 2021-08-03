صور..حضور وزير شئون المجالس النيابية ندوة «حزب مستقبل وطن» 

/643725/صورحضور-وزير-شئون-المجالس-النيابية-ندوة-حزب-مستقبل-وطن

وذلك بدعوة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن والذي ترأس الندوه وبحضور كل من المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية ،والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، و المهندس / محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، المهندس/ حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ.

وبفاعليات الندوه تم استعراض انجازات مجلسي النواب والشيوخ خلال الدور التشريعي الاول المنصرم ، وبكلمته أكد المستشار / علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن خدمة المواطن هي الهدف الأسمى الذي نصبو لتحقيقه، وأن التكامل والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ الموقرين من جانب والحكومة من جانب آخر لهو أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف أن التعاون بين الحكومة والمجلسين هو التزام دستوريتصبو الحكومة بشكل دائم لتحقيقه وتعمل على إنفاذه. وقد أثمر ذلك بانتهاء الدور الأول للمجلسين الموقرين في صورة ورونق يليقا بالدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، ويرسخ للصورة الذهنية عن تلك الدولة وأساسها الديمقراطي وما تشهده من حكم رشيد بقيادة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن تأتي تلك الفعالية في رحاب حزب مستقبل وطن ذلك الحزب الذي على الرغم من قرب نشأته إلا أنه تمكن في زمن قياسي من أن يثبت التحامه مع المواطن ووقوفه على كل ما يشغله.

كما أضاف أن الإنجازات التي قدمها المجلس والتي شهد لها القاصي والداني جاءت ثمرة للتعاون البرلماني الحكومي صبت جميعًا في صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته.

وفي نهاية الندوة أعرب عن بالغ شكره وتقديره للحزب والقائمين عليه على التنظيم الرائع.