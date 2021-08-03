/643720/وزير-الرياضة-يدعم-البيج-رامي-قبل-سفره-للولايات-المتحدة-للمشاركة-في-مستر-أوليمبيا

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، اللاعب ممدوح رامي السبيعي الشهير ببيج رامي بطل كمال الاجسام للمحترفين .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء اللقاء في إطار الدعم والمؤازرة للاعب قبيل سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة مستر أوليمبيا لكمال الاجسام للمحترفين والمقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل.

وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة علي الدعم الذي تقدمه الوزارة لجميع لاعبي مصر وتشجيعهم لبذل أقصي ما في وسعهم من جهد لتحقيق الفوز في المحافل الدولية المختلفة، متمنياً التوفيق لبيج رامي في بطولة مستر أوليمبيا وفوزه بها والحفاظ علي لقبها الذي حققه العام الماضي.

وتطرق اللقاء إلي آليات إنشاء اتحاد رياضي لكمال الأجسام للمحترفين واتخاذ الخطوات الاجرائية في هذا الشأن لاسيما عقب موافقة الاتحاد الدولي لمحترفي كمال الأجسام علي إنشاء كيان لاتحاد مصري محلي يُدرج ضمن الاتحاد المصري للاستريت ورك أوت.

بيج رامي

من جانبه، قدم بيج رامي الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم لجميع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية ، مشيراً إلي استعداه لمنافسات مستر اوليمبيا وتمثيله لمصر في هذه المسابقة التي تعد أكبر فعالية في منافسات كمال الاجسام للمحترفين علي مستوي العالم.

كما وجه بيج رامي رسالة إلي لاعبي مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو، متمنياً لهم التوفيق فيما هو قادم من منافسات، والحظ الاوفر لمن لم يوفق في الاولمبياد بمواصلة التركيز والتدريبات والفوز في مختلف المشاركات الدولية تمهيدا لتحقيق انجازات في دورة الألعاب الاوليمبية المقبلة.

تهنئة وزير الرياضة لمنتخب كرة اليد

قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بمناسبة التأهل التاريخي لدور نصف النهائي بمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة بمدينة طوكيو باليابان.

واستطاع منتخب اليد التأهل بعد الفوز علي منتخب المانيا بنتيجة ٣١-٢٦ بعد أداء متميز قدمه منتخب الفراعنة علي مدار شوطي المباراة ليقطع تذكرة التأهل للمربع الذهبي والمنافسة علي ميدالية أوليمبية حيث سيواجه منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي المقبلة.