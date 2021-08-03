علي زين: ذاكرنا منتخب ألمانيا جيداً.. ونجحنا في تحقيق مقصدنا

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كشف علي زين لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، والمحترف ضمن صفوف برشلونة الإسباني، عن فوز الفراعنة على منتخب ألمانيا، في لقاء دور ربع نهائي منافسات كرة القدم في دورة أولمبياد طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد، بعد الفوز على ألمانيا، في منافسات دور ربع النهائي لكرة اليد، في دورة أولمبياد طوكيو.

وقال زين في تصريحات فضائية، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس": "لعبنا مباراة جيدة وتحكمنا في اللقاء منذ بدايته وحتى الدقيقة الأخيرة، واستطعنا تنفيذ تعليمات المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو".

واختتم على زين حديثة عن الفوز على منتخب ألمانيا ظهر اليوم: "ذاكرنا المنتخب الألماني جيدًا، وكنا نعلم كل ما سيفعلونه أو سيفكرون فيه، وهذا ما ظهر علينا اليوم بحمد الله".ب ألمانيا في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

نتيجة مباراة مصر وألمانيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 31/25، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 ، في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.