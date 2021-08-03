نشرة أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: عبلة يؤكد غياب بدر وأشرف.. الأهلي يختتم تدريباته.. معسكر مغلق للفريق.. قائمة مباراة وادي دجلة..

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شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء على العديد من الأحداث الهامة والشيقة، وخاصتاً على مستوى الفريق الأول بالنادي، قبل لقاء فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والشرون من بطولة الدوري.

ويستعرض دوت الخليج أحداث النادي الأهلي على مدار اليوم، في تقرير مفصل وبسيط.

تفاصيل جلسة ميكيسوني

كشف تقارير تنزانية رياضية عن تفاصيل صفقة انتقال لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا خلال موسم الإنتقالات المقبلة للنادي الأهلي بعد إنهاء أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وأكدت صحيفة "Mwananchi " أن صفقة انتقال لويس ميكيسوني للنادي الأهلي ستكون أغلى صفقة في تاريخ تنزانيا في حالة إنهاء التعاقد بشكل رسمي بين الطرفين خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت الصحيفة: " سيكون ميكيسوني أغلى لاعب تم تداوله في تاريخ تنزانيا إذا قام الأسود ببيعه إلى الأهلي مقابل مليون دولار في فترة الانتقالات هذه في القارة الإفريقية ، حيث سيبلغ ثمنه ملياري شلن تنزاني تاركا ورائه العديد من التساؤلات".

غياب ثنائي الأهلي

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن بدر بانون وأيمن ‏أشرف لاعبي الفريق وجدا اليوم داخل النادي وقاما بإجراء مسحة طبية مع الفريق.‏

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن أيمن أشرف تحسنت حالته إلى حد كبير، وقام بتنفيذ تدريبات ‏منفردة داخل الجيم، فيما حصل بدر بانون على راحة من التدريبات على أن يتم تقييم حالة الثنائي ‏من جديد عقب مباراة وادي دجلة، التي تقام مساء غدٍ الأربعاء وتحديد فرص مشاركتهما في المران ‏الجماعي.‏

الأهلي يختتم تدريباته قبل لقاء وادي دجلة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش، قبل الدخول ‏في معسكر استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق وادي دجلة التي تقام في التاسعة مساء غدٍ على استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.‏

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ثم ‏خاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه ‏خلال مباراة وادي دجلة.‏

الأهلي يدخل معسكر مغلق قبل لقاء دجلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» والمؤجلة من الجولة 22 في المسابقة.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.