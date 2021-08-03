نواب البرلمان :مدينة سايلو فودز تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد المصري..وعلي الأسر القيام بدورها في حماية أبنائهم..وآخرون :صرح تنموي جديد يعزز قدرة الدولة المصرية على الإنتاج 

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تعد قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتي تدر عملة صعبة، والتي حازت على إشادة نواب البرلمان ،مؤكدين أنها تعمل على استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية تقع المدينه على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.

دوت الخليج يرصد ما ذكره نواب البرلمان بشأن المدينة الغذائية سايلو فودز

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن افتتاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خير دليل على إهتمام الرئيس بكافة أنواع المشروعات القومية التي تحقق جميع محاور التنمية، و تزيد من حجم الإستثمارات.

النائب علاء عابد يوجه رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي

كما وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي علي ، صراحته مع الشعب المصري وقدرته علي الخوض في القضايا الشائكه.

وأضاف النائب علاء عابد ، أن الرئيس تحمل شخصيا مسئولية كل القرارات الصعيه التي شهدتها مصر في السنوات الثمانيه الماضية بدايه من اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي مرورا بتعويم الجنيه وأيضا قراره الشجاع اليوم بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم والثابت منذ 10 سنوات تقريبا .

النائب علاء عابد: سايلو فودز نموذج واضح لقدره مصر علي تحقيق التنميه

واكد عابد ، أن إفتتاح الرئيس اليوم إن المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) نموذج واضح لقدره مصر علي تحقيق التنميه السريعه فهو صرح تنموي كبير يعزز قدرة الدوله الانتاجيه وتساهم في نمو الاستثمار الغذائي مع توجيهات الرئيس باعادة تاهيل شركتي ادفينا وقها لتعود الي مصر الريادة في الصناعات الغذائيه

واضاف عابد، أن الرئيس السيسي مهموم بقضيه تغذيه الاطفال وصحتهم وان التوجيهات الخاصه بزيادة ميزانيه التغذيه المدرسيه الي اكثر من 7 مليار جنيه ونوعيه الوجبات التي تقدم للتلاميذ في المدارس تكشف هذا الاهتمام ويجب ان نذكر ان الرئيس السيسي هو الرئيس الاول الذي يهتم بصحه الاطفال ودعوته للاسر ان تقوم بدورها في رعايه صحه ابنائهم وحمايتهم من السمنه وهي ظاهرة ة بين التلاميذ التي يعاني منها نحو ٤ مليون تلميذ، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ مليون تلميذ، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل.

وأوضح النائب علاء عابد، أن الرئيس يملك رؤية ثاقبة لمعالجة مجموعة من القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا؛ وفي القلب منها ، الصحة الإنجابية والنمو السكاني.

النائب علاء عابد: الرئيس يعمل علي خلق مدن حضارية مستدامة

وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس يعمل علي خلق مدن حضارية مستدامة، جاهزة ومخططة بجميع الخدمات والمرافق لتستوعب الزيادة السكانية، وتتماشى مع مبادىء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والتنمية والمساواة وحق الجميع في العيش بكرامة.

النائب محمد سلطان صرح تنموي جديد يعزز قدرة الدولة المصرية على الإنتاج

وصف النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالصرح التنموي الجديد الذي يعزز قدرة الدولة المصرية علي الإنتاج وخلق المناطق الحضارية والاستثمارية الجديدة.

مدينة سايلو فودز الصناعية تعزز الأمن الغذائي في مصر

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن المدينة من شأنها أيضا أن تمثل إضافة حقيقية في قدرة الدولة للصناعات الغذائية وهي أساس الأمن الغذائي الذي يؤدي لتحقيق الأمن القومي الشامل وهو ما يدعم مبدأ تحقيق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي النسبي من متطلبات تأمين السلع الغذائية في ضوء ما يعاني منه العالم من آثار جائحة كورونا وتبعاتها وتوقف لحركة التجارة العالمية وصعوبة التداول والنقل بين الدول.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلي أن هذه المدينة ليست مجرد استثمارات وزيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل فقط، وإنما تعد صرح عملاق لإنتاج غذاء مصرى صحي يحافظ على صحة المصريين، لاسيما وأن تلك المدينة منشأة بإستخدام الوسائل التكنولوجية مشيرا إلي الخطوات التي يقوم بها الرئيس السيسي تؤكد أننا بالفعل في الجمهورية الجديدة التي تهتم بالإنسان المصرى وتستهدف التنمية في مختلف المجالات، متابعا، تحقيق الأمن الغذائي الصحي هو هدف استراتيجي في الجمهورية الجديدة.

النائب حسام زكي :تستهدف تحقيق الامن الغذائي فى مصر والوطن العربي

أشاد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق الأمن الغذائي على مستوي مصر والوطن العربي مما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي

وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم، أن هذه المدينة تُعد من المشروعات القومية العملاقة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار خطة الدولة لرفع التنمية الصناعية داخل مصر، مؤكدًا أنها سوف تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية وتقليل الاعتماد على المنتجات التي يتم استيرادها مما يدعم المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.

القضاء على البطالة

وأشار النائب حسام زكي ،عضو اقتصادية النواب، إلى أن افتتاح المشروعات القومية الكبري يساعد في خلق ملايين فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن الرئيس حريص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية المرتبطة مباشرةً بالاقتصاد القومي.

محمد البنا : تعد من اكبر المشروعات الصناعية العملاقة

ثمن النائب محمد رضا البنا عضو مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ،تعد من اكبر المشروعات الصناعية العملاقة التي نفذتها مصر على مستوي العالم،وإضافة حقيقية لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي باعتباره تحقيقا للأمن القومى الشامل، خاصة وانه تم استخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدان في مدينة السادات، كما ان المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتج.

الصناعات الغذائية

وقال البنا في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن الرئيس السيسي يحرص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

سايلو فودز

و اشار النائب محمد رضا البنا ،عضو مجلس النواب ،إلى ان تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية يساهم وبشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة، ،مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اول رئيس يعمل لبناء الإنسان المصري عن طريق التعليم والمعارف والهوية القومية والإنتماء والبناء العقلي والبدني.