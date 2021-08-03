أسقف طما يرأس احتفالات عيد الشهيد أبى فام

وافتتح الأنبا إسحق عقب القداس الإلهى حضانة الأوسيمى، وذلك بعد تجديدها وتوسعتها، حيث تقدم الحضانة الخدمات التعليمية للأطفال حتى سن 6 سنوات ويوجد بها قسم مخصص للأطفال الرضع من سن 3 أشهر.
فى السياق ذاته، عقد اجتماع للآباء الكهنة وزوجاتهم للاطمئنان عليهم وعلى وأسرهم كما ناقش بعض الأمور الرعوية والخدمية بالإيبارشية.
وتفقد الأنبا إسحق أيضًا، الخدمة الطبية التى تقدمها المطرانية لأسر الرعاية الاجتماعية، من مقر المطرانية وهى عبارة عن الكشف الطبى وتقديم الأدوية والتحاليل الطبية للمرضى.
يذكر أن الأنبا إسحق صلى مساء أمس، رفع بخور عشية بالكنيسة ذاتها، ووضع الأطياب والحنوط على جسد الشهيد أبو فام الأوسيمى.
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