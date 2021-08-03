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النائب حسام الخولي: مجلس الشيوخ أثبت أنه ليس ديكور خلال دور الانعقاد الأول «فيديو»

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قال  النائب حسام الخولي،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ استطاع خلال دور الانعقاد الأول أن يصل للمواطن ويكسب ثقته ويؤكد علي أن وجوده ليس ديكور كما يروج البعض.

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جاء ذلك بندوة حزب مستقبل وطن"انجازات مجلسي النواب والشيوخ"لدعم الوطن، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتأتي الندوة فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

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 وأكد علي أن الأغلبية تسمع دائما للمعارضة وبحالة صحة رؤيتها يتم الاستجابه لها فورا، مشيرا إلي أن نجاح مجلس الشيوخ يرجع لحجم الخبرات الكبيرة به، وأداء رئيس المجلس المختلف مع جميع الأعضاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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