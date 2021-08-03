يوم تاريخي للمصريين في أولمبياد طوكيو 2020.. فراعنة اليد يسطرون تاريخاً جديداً للعرب.. و4 ميداليات يلوحون في الأفق لمصر.. والذهبية تنتظر مصطفى عمرو

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“نهارك أبيض”، هكذا يحيوا المصريين بعضهم البعض في الصباح الباكر، ولكن الفراعنة فرضوا تحيتهم على العالم، في صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ومنذ انطلاق تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، واعتدنا على الإستيقاظ على أخبار توديع المصريين لمنافسات الأولمبياد.

ولكن ممثلين البعثة المصرية في منافسات اليوم الثلاثاء، تمكنوا من تغير تلك القاعدة التي اعتدنا عليها.

ويستعرض دوت الخليج نتائج البعثة المصرية في منافسات اليوم بأولمبياد طوكيو 2020:

منتخب اليد

حقق منتخب اليد فوزا ثمينا على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 31/25، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

وكتب فراعنة اليد تاريخا جديدا لـ مصر والعرب في الأولمبياد، بعدما تأهلوا إلى نصف نهائي الأولمبياد، للمرة الأولى في تاريخ مصر والعرب، عقب الإطاحة بالماكينات الألمانية في الدور ربع النهائي من البطولة.

منافسات الغطس

أنهى مهاب إسحاق، منافسات الغطس (3 متر رجال) في المركز الـ 11، وذلك بعد قيام كل لاعب بـ 6 محاولات، وتم جمع نقاطهم لحسم أبطال المنافسة، ووصل مهاب إلى 393.15 نقطة.

وكان قد تأهل مهاب إلى الدور النهائي، بعدما جاء في المركز الـ11 من مشاركة 18 لاعبا بتحقيق مجموع نقاط 408.85.

منافسات المصارعة

1- كيشو

خسر محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة أمام الأوكراني بارسيف ناسيبوف، بنتيجة 7/6، ضمن منافسات نصف نهائي وزن 67 كجم مصارعة رومانية.

وكان قد تأهل كيشو إلى نصف نهائي وزن 67 كـجـم، بعدما حقق الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6، في الدور ثمن النهائي.

ثم فاز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

وينافس غدا الأربعاء، على الميدالية البرونزية.

محمد متولي

فقد محمد متولي فرصة الوصول لنهائي منافسات 87 كجم في المصارعة الرومانية، بعد خسارته على يد المجري فيكتور لورينز.

وأنهى متولي الجولة الأولى متفوقا بنتيجة 2-1، قبل أن يقلب المجري النتيجة لصالحه بتحقيق 8 نقاط والفوز 9-2.

وكان قد تأهل متولي للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش بنتيجة 9-1 لعدم التكافؤ، في دور الـ16، ثم فاز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم.

وينافس غدا الأربعاء، على الميدالية البرونزية.

نافسات الفروسية

نجح نائل نصار، لاعب مصر في الفروسية، تحقيق جولة نـظيفة مـن الأخطاء خلال منافسات طوكيو 2020، ليتاهل إلى نهائي المسابقة.

ويشارك نصار في الجولة برفقة محمد زيادة وعبدالقادر سعيد، بعد أن حقق زيادة جولة نظيفة أيضا بدون أخطاء باستئناء خطأ الوقت فقط.

وأنهى نائل نصار جولته في تصفيات فردي الفروسية بدون نقاط جزائية ليحتل المركز الأول مكرر وضمن التأهل للنهائي.

منافسات دفع الجلة

تأهل مصطفى عمرو، إلى نهائي منافسات دفع الجلة، وذلك بعدما جاء في المركز الثالث في الترتيب العام، وتحقيقه رقم ٢١:٢٣ متر كأفضل رقم له هذا الموسم.