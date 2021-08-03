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الحكومة بندوة مستقبل وطن: المعارضة في البرلمان وطنية ونتعاون معها

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 أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية،  أن المعارضة  في مجلسي النواب والشيوخ وطنية ونتعاون معها من أجل المواطن.

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جاء ذلك بندوة حزب مستقبل وطن"انجازات مجلسي النواب والشيوخ"لدعم الوطن، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

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وتأتي الندوة فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

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وأشار  إلي أن الأولويات التشريعية للحكومة ستكون خلال الفترة المقبلة متضمنة قانون متكامل للشعر العقاري ، وقانون المالية الموحد والعمل والتأمين الموحد وحماية المنافسة  والتكنولوجيا المالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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