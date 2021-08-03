/643717/كل-ما-حدث-بندوة-مستقبل-حول-إنجازات-مجلسي-النواب-والشيوخ-لدعم-الوطن-بمشاركة-رئيس-الشيوخ-ووزير-المجالس-النيابية--فيديو-وصور

شهد مقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن اليوم الثلاثاء ندوة " انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

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