السيسى: أقبل الاختلاف لأنه سنة من السنن

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس السيسى، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين، عقب افتتاحه مجمع سايلو فودز الصناعى بالمنوفية: "لما برنامج حياة كريمة اتحط، كان دايما المشكلة اللى بتقابله مش آلية تنفيذه بس، لكن تكلفة تنفيذه، ودى كانت قضية القضايا، إزاى النهاردة تقول إنك هتعمل مشروع، وتمويله فيه شك إنك تدبره".

وتابع: "مثلا، كنا بنقول عاوزين نعمل كوبرى هنا، ونقول نعمله على موازنة سنة أو سنتين، ونبدأ فى موضوع الكوبرى، ونلاقى أمر آخر طارئ أكثر، أخذ جزء من موازنة الكوبرى، فبكده الكوبرى يستمر 3 أو 4 سنوات عشان يتنفذ".

وبين الرئيس السيسى: "أنا باعمل كوبرى فى 3 شهور، مش فى 3 سنوات، الدنيا كلها تتغير عشان نسعد الناس ويبقى فيه رضا مجتمعى حقيقى".

وأضاف الرئيس: "فى جميع تصريحاتنا اللى بنقولها ممكن نلاقى آراء مختلفة، أنا بقبل الاختلاف، عشان عاوزين نحقق السلامة لبلدنا، نحققها إزاى؟ يبقى عن طريق دراسات وقياس حقيقى لقدراتنا ثم تعديل المواقف، ففكرة أن حد يكون مختلف معايا فى رأى أنا أرحب بده، لأن الاختلاف سنة من السنن".

وتابع: "مصر عملت نقلة جيدة خلال السنوات الماضية، فى الحصول على المنتجات، قبل كده كان فيه طوابير، والناس كانت تتزاحم، دلوقتى مبيحصلش كده، لو إحنا بنتكلم على دولة تعدادها 100 مليون، لما نعيد تنظيمها هيبقى فيه مشاكل".

وأكد الرئيس: "عشان تقدر تودى منتج لأبنى وبنتى محترم، ويلاقى عربية بتجبله الحاجة لغاية مدرسته بالمستوى ده والشكل ده، كلفنا 8 مليار جنية".