شعبة المخابز باتحاد الصناعات : تحريك سعر الخبز المدعم يزيد من جودته

جدة - نرمين السيد - وقال حسن محمدى رئيس الشعبة، إن الخطوة جيدة وفى صالح المواطن لأنها سترفع من جودة المنتج النهائى، معتبرا أن "القرار تأخر سنوات طويلة".

وأضاف "محمدى" أن الوقت حان لزيادة سعر رغيف المدعم"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يجرى حاليا تشكيل لجنة من الشعبة للاجتماع مع وزارة التموين لدراسة السعر العادل للخبز المدعم.

وأكد "محمدى" أن عدد المواطنين المستحقين للخبز المدعم والمقيدين على بطاقات التموين نحو 71 مليون مواطن، وأنه "لا داعى للقلق لأن الزيادة المتوقعة ليست كبيرة ولن تضر المستهلك".

ولفت "محمدى" إلى توفر مقومات دعم هذه الخطوة، ومنها: اختيار نوعية جيدة من الدقيق مع تشديد الرقابة من الجهات المختصة.

يشار إلى أن دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2022 بلغ 87 مليار جنيه منها 50.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.