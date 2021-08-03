صور - طاقم عمل مصر للطيران يحقق إنجازا جديدا لطائرة الخطوط العراقية

جدة - نرمين السيد - قررت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تشكيل فريق عمل لتقديم خدماته الفنية والدعم المتكامل لإحدى طائراتها بمطار بغداد الدولى، حيث لم يتوان الفريق فى تقديم خدماته وأنجز التعديل المطلوب فى وقت قياسى بلغ 3 أيام فقط بدلًا من 5 أيام وهو الوقت المعتاد لمثل هذا التغيير.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الشقيقة فى مختلف قطاعات النقل الجوى والحرص على توطيد العلاقات الطيبة مع دول الجوار. وأوضح المهندس هانى صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن الخطوط الجوية العراقية طلبت إجراء تعديل على إحدى طائراتها من طراز بوينج B777 لوجود تشغيل طارئ للطائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى يستلزم معه تنفيذ تعديل فى نظام الـ "Navigation Air Traffic Control System" بالطائرة للسماح لها بالطيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية طبقًا لتشريع وكالة الطيران الفيدرالى الأمريكى FAA، وهو ما استدعى سفر طاقم فنى كامل من القاهرة إلى بغداد على وجه السرعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذى أدى العمل على أكمل وجه فى وقت قياسى. من ناحيته، وجه المهندس هانى الشكر والتقدير للطاقم الفنى وكل من عاونه لإنجازهم التعديل فى وقت قياسى خاصة مع إعراب الجانب العراقى عن شكره وتقديره للجهود الفنية المبذولة لاتمام التعديل فى الوقت المطلوب، وعلى سرعة استجابة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وكفاءة أداء الطاقم الفنى المتميز الأمر الذى يساعد على رفع مستوى التعاون الفنى مستقبلاً بين الشركتين. يذكر أن التعاون مع الخطوط الجوية العراقية أُعيد تفعيله رسميًا فى يناير 2021، وشهد نمواً ملحوظًا فى تقديم جميع أوجه الدعم الفنى للخطوط العراقية، ومن المتوقع توسيع أُطر التعاون بين الجانبين فى الفترة المقبلة فى ظل العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، خصوصًا بعد ما أعربت عنه شركة الخطوط الجوية العراقية من امتنانها لتميز الأداء الفنى لمصر للطيران.

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