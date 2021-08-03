فيديو.. حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلى الشوكى بالعلاج الجينى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلى الشوكى من الأطفال بالعلاج الچينى، بمركز علاج الضمور العضلى الشوكى بمستشفى معهد ناصر.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلى الشوكى بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، مضيفًا أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبى الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقى العلاج الچينى. وأشار مجاهد، إلى أنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلى الشوكى بمستشفى معهد ناصر قبل 48 ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت ( صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقى الطفلة العلاج.

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