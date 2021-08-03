جدة - نرمين السيد - وقدم وزير المجالس النيابية، خلال الزيارة، التهنئة لرئيس الهيئة، بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد للعمل لما فيه خدمة الوطن. ورحب رئيس الهيئة بالوزير وقدم له الشكر على تهنئته الكريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير شؤون المجالس النيابية يلتقى رئيس هيئة قضايا الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.